Neuer Platz Verein Zuckerbaum bezieht eigene Räume

Familiennachmittage, Malkurse in den Ferien, finanzielle Unterstützung für Musikunterricht und Nachhilfe: Seit 2013 setzt sich der Verein Zuckerbaum für Kinder ein, die schwerstkranke Geschwister haben. „Das gesunde Geschwisterkind steht bei uns im Mittelpunkt, denn sie müssen häufig aufgrund der notwendigen Fürsorge und Pflege ihrer schwerstkranken Geschwister zurücktreten“, erklärt Sprecherin Bianca Sommerfeld.

Bislang hatten die ehrenamtlichen Helfer:innen des Vereins, der auf Spenden angewiesen ist, die Freizeitangebote auf einer Obstwiese im Werderaner Ortsteil Glindow angeboten. Bei Wind und Wetter, Regen und Sonnenschein wurde auf der Wiese gelacht, getobt, gemalt und musiziert. „Teilweise haben wir unsere Projekte bei minus 18 Grad im Winter und bei brütender Hitze und Gewitter im Sommer abgehalten“, so Vereinsvorsitzende Karin Wiserner.

Vereinsvorsitzende Karin Wiserner in den neuen Räumen in Glindow © Zuckerbaum

Auf der Couch können Eltern von ihren Sorgen berichten

Was für die Kinder ein Vergnügen war, wurde für die Helfenden teils zur Herausforderung. Daher hat der Verein nun in Glindow in einer ehemaligen Tierarztpraxis in der Luise-Jahn-Straße Räume für die Kinder eingerichtet. „Es gibt einen großen Tisch, an dem wir gemeinsam basteln, lachen, reden und spielen“, berichtete Sommerfeld. Auf der Couch im Vorzimmer können sich Eltern, die ihre Kinder bringen und abholen hinsetzen, ausruhen und bei Bedarf den Organisator:innen von ihren Sorgen erzählen. In der Küche kann gemeinsam gekocht und gebacken werden.

Malutensilien warten in den Projekträumen des Vereins Zuckerbaum in Glindow © Zuckerbaum

„Wir sind auch dazu da, um zu vernetzen, Familien in denselben Problemlagen zueinander zu bringen und sie an Institutionen und Organisationen zu verweisen, bei denen sie Hilfe bekommen“, so Sommerfeld. Daher veranstaltet der Verein neben seinem Ferienprogramm auch an einem Sonntag pro Saison einen Familiennachmittag, an dem die gesamte Familie eingeladen ist.

Wer in der Situation ist und ein schwerstkrankes Kind mit einem gesunden Geschwisterkind oder mehreren -kindern hat, kann den Verein unter der Mailadresse mail@zuckerbaum.org oder unter der Telefonnummer 03327/5716687 kontaktieren. Infos gibt es auch auf der Facebook-Seite des Vereins Für das Malprogramm in den Herbstferien gibt es noch freie Plätze.

