Neuer Vize-Landrat für Mittelmark Steven Koch tritt Dienst an

Potsdam-Mittelmarks neuer Vize-Landrat, der 44-jährige Thüringer Steven Koch, tritt am heutigen Mittwoch (15. März) seinen Posten in der Kreisverwaltung an. Koch wurde in der Kreistagssitzung Anfang März mit 42 Stimmen gewählt. Es gab zwei Gegenstimmen.

Koch war nach der Bundeswehr zunächst bei der Thüringer Polizei im Einsatz. Nach seiner Tätigkeit im mittleren Dienst lehrte er in der Bildungseinrichtung der Polizei und studierte nebenbei an der Polizeihochschule. Der promovierte Verwaltungswirt war dann im gehobenen Dienst unter anderem im Bereich Organisationsmanagement und Qualitätsmanagement sowie als Abteilungsleiter tätig. Vor seinem neuen Posten beim Kreis leitete Koch in der Thüringer Stadt Gotha das Bürgeramt.

Landkreis kennt er bislang nur als Tourist

Koch kannte den Landkreis bisher nur als Tourist. Er möchte für den neuen Job herziehen und seine Familie nachholen.

Ein Jahr war der Posten an der Seite von Landrat Marko Köhler (SPD) unbesetzt. Die bisherige Wahl des Ersten Beigeordneten war gescheitert, weil sich vor allem CDU und SPD nicht über einen neuen Kandidaten einig werden konnten. In drei Runden wurde Köhlers vorheriger Vorschlag, der Jurist und CDU-Mann Martin Jaeschke abgelehnt. Die CDU hatte die Ablehnung damit begründet, dass Jaeschke nicht im Kreis verwurzelt sei. Zuvor hatte der Erste Beigeordnete der Blütenstadt Werder (Havel), Christian Große (CDU), seine Bewerbung überraschend zurückgezogen.

Der Kreistag beschloss zudem, die Hauptsatzung so zu ändern, dass weitere Beigeordnete ins Amt gewählt werden können. Die dafür erforderliche Mehrheit wurde erreicht. Köhler hatte mehrere Beigeordnetenstellen schon länger im Auge. Doch auch damit war die Opposition zunächst nicht einverstanden.

