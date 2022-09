Orgelspiel, Kunst im Freibad, Mosaike Veranstaltungstipps für Potsdam-Mittelmark

Kreativherbst

In Schwielowsee findet vom 1. bis zum 31. Oktober wieder der Kreativherbst statt. Besucher:innen sind eingeladen, selbst kreativ zu werden - ob beim Mosaik erstellen, Zeichnen oder Geschichten schreiben. An diesem Wochenende (1./2. Oktober) geht es los mit dem Mosaik-Workshop. Hier kann man lernen, wie man die kleinen bunten Steine selbst herstellt und aus ihnen Bilder und Figuren erschafft. Eingeplant sind zwei Tage (Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 16 Uhr) in der Waldgalerie Ferch im Mühlengrund 1a.

Beim Familienkurs „GEMEINSAME AUSZEIT“ in Caputh können Oma und Opa gemeinsam mit den Enkeln das Zeichnen für sich entdecken. Zu den Themen gehören unter anderem „Augen, Wassertropfen, Äpfel/Birnen“. Anmeldungen für den rund 120 minütigen Kurs unter der Telefonnummer 0177 3321164 oder per Mail an: info@ralfwilhelmschmidt.de.

Ausstellung im Freibad

Im Freibad Kiebitzberge kann man auch ohne Bikini Badengehen - zumindest mit dem Auge. Das Künstlerkollektiv „dimension14“ stellt an diesem sowie dem darauffolgenden Wochenende aus. Zu sehen sind Bilder und weitere Kunst, die die Künstler:innen aus der Region während einer zweiwöchigen Schaffensphase im Freibad erstellt haben. Die kreative Gruppe wählt alljährlich einen „Ausnahme-Ort im Postleitzahlenbereich 14“ - diesmal ist es das vom Sommergeplansche sich erholende Freibad.

Szenisches Singspiel an neuer Orgel

Orgelmusik können Besucher:innen am Samstag in der Neuen Kirche Kleinmachnow am Zehlendorfer Damm hören. Beim Festgottesdienst um 11 Uhr wird das neu angeschaffte Tasteninstrument eingeweiht. Junge Musiker spielen Stücke von Franz Liszt. Um 16 Uhr gibt es ein szenisches Singspiel von der Geschichte der neuen Orgel, Katzen, Mäuse und den Menschen in Kleinmachnow.

