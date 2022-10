Potsdam-Mittelmark sucht Ersten Beigeordneten Landrat Köhler schlägt CDU-Mann Jaeschke vor

Potsdam-Mittelmarks Landrat Marko Köhler (SPD) hat sich für einen Ersten Beigeordneten entschieden. Der künftige Vize-Landrat an Köhlers Seite - sofern der Kreistag in seiner Sitzung am 13. Oktober zustimmt - heißt Martin Jaeschke (CDU). Eine entsprechende Beschlussvorlage, über die der Kreistag abstimmen muss, ist am Freitagnachmittag auf der Seite des Kreises veröffentlicht worden. Die Stelle soll ab dem 1. November für acht Jahre neu besetzt werden.

Der Jurist Jaeschke, Ende 30, war nach Kreisangaben zunächst im höheren allgemeinen Verwaltungsdienst bei der Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg tätig und zuletzt seit 2016 im hessischen Kultusministerium als Personalreferent. Nach PNN-Informationen war Jaeschke im Kreis Märkisch-Oderland Mitglied im Kreistag und als Stadtgeordneter tätig. „Er kann somit eine ausreichende Erfahrung für das Amt des Ersten Beigeordneten nachweisen. Aus den Auswahlgesprächen ging Herr Jaeschke als bester Bewerber hervor“, heißt es in der Vorlage.

Bislang musste Köhler, der seit mehr als sieben Monaten im Amt ist, ohne einen Stellvertreter auskommen. Seit Februar ist die Stelle des Ersten Beigeordneten unbesetzt. Christian Stein (CDU) hatte sich aus Altersgründen nicht erneut zur Wahl gestellt.

Christian Große zog Bewerbung zurück

Eigentlich sollte Köhlers Mitbewerber um den Landratsposten, Christian Große (CDU), die Stelle übernehmen. Doch Große zog überraschend seine Bewerbung um das Amt des Ersten Beigeordneten zurück. Hintergrund waren laut Große Verzögerungen im Bewerbungsverfahren sowie Änderungen im Aufgabenbereich des Ersten Beigeordneten. Die CDU-Fraktion übte scharfe Kritik an der SPD und sprach von Alleingängen.

Köhler bestreitet dies. Vor allem habe er keine Aufgabenbereiche verändert, so Köhler. Auch an Köhlers Plänen, insgesamt drei Beigeordneten-Stellen im Kreis zu besetzen, kritisierten die Christdemokraten. Seinen Vorschlag für die drei Stellen hat Köhler nach eigenen Angaben nun zurückgezogen. Große ist Donnerstag vergangene Woche in seinem Amt als Vize-Bürgermeister von Werder (Havel) bestätigt worden.

Elf Bewerber:innen

Köhler schrieb nach Großes Rückzug den Posten erneut aus. Elf Bewerbungen gingen ein - darunter nur eine von einer Frau. Zu den Auswahlgesprächen standen dann noch acht Bewerber zur Verfügung.

An den Gesprächen am 19. und 20. September hatten laut Kreis neben Köhler die Gleichstellungsbeauftragte, die Vorsitzende des Personalrats, der Fachdienstleiter des Fachdienstes Personal und Organisation, die zuständige Personalreferentin sowie je ein Vertreter der Fraktionen SPD, Grüne, Linke, Piratenpartei und FDP/BiK-BiT/IGH teilgenommen. Bewerber Jaeschke soll sich dem Kreistag am 13. Oktober vorstellen.

