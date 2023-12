Schrille Nacht in Kleinmachnow Wenn das Weihnachtshaus blinkt und tönt

Die Figuren zweier tanzender Weihnachtsmänner hatten den Kleinmachnower Michael Müller vor sieben Jahren so begeistert, dass er sie unbedingt haben musste. Allein sind die beiden längst nicht mehr: Überall vor, an und auf Müllers Haus leuchtet, blinkt und tönt es zu Weihnachten. Passanten reagieren begeistert, belustigt – und mindestens ein Nachbar ist schwer genervt. So bekam es Deko-Fan Müller auch schon mit dem Ordnungsamt der Gemeinde und dem Amtsgericht zu tun.