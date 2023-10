Speichergelände wird entwickelt Zwei Türme und 550 Wohnungen für Teltow

Das klappte ja problemlos: Nur einmal musste die DLE Land Development GmbH den Teltower Stadtverordneten ihr Konzept für das rund 40.000 Quadratmeter große ehemalige Speichergelände vorstellen, dann wurde mit nur einer Nein-Stimme und vier Enthaltungen die Aufstellung des zugehörigen Bebauungsplanes beschlossen. Und das, obwohl sich nicht alles, was geplant ist, problemlos in die Umgebung einfügen wird. Denn vorgesehen sind unter anderem zwei mehr als 30 Meter hohe Türme, Sportanlagen auf Flachdächern oder - statt Tiefgaragen - sogenannte „Mobility Hubs“, in denen nicht nur Autos Platz finden sollen.