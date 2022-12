Studie Mit Sport und Ernährung gegen das Altern

Sport und gezielte Ernährungsstrategien sind auch im höheren Lebensalter noch wichtig. Das hat das Deutsche Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE) in der Gemeinde Nuthetal an der Grenze zum Süden Potsdams untersucht. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass Sport und Ernährungsstrategien auch im höheren Lebensalter noch relevant, umsetzbar und effektiv sind“, so Kristina Norman, Leiterin der Abteilung Ernährung und Gerontologie am DIfE.

Für die Studie haben die DlfE-Doktorandin Ulrike Haß und ihr Team bei rund 60 Testpersonen im Alter von 65 bis 85 Jahren untersucht, welchen Einfluss eine protein- und omega-3-reiche Ernährung in Kombination mit regelmäßiger körperlicher Aktivität auf die Muskelleistung und das sogenannte Inflammaging (zu Deutsch: Entzündungsaltern) bei älteren Erwachsenen hat.

Mit Kniebeugen und Bauchmuskeltraining vorbeugen

Ältere Studien hätten gezeigt, dass chronisch entzündliche Prozesse den Abbau von Proteinen förderten und Wachstumsfaktoren hemmten. Daneben gingen diese mit weniger Muskelkraft und Muskelleistung bei älteren Menschen einher. Der Rückgang der Muskelleistung sorge wiederum unter anderem für eine erhöhte Sturzanfälligkeit.

Acht Wochen lang erhielten die Teilnehmer:innen eine bestimmte Ernährung und absolvierten ein Trainingsprogramm, dazu zählten Kniebeugen und Bauchmuskelübungen.

Männer profitieren mehr

„Wir stellten fest, dass Vibrationstraining und Heimtraining in Kombination mit einer proteinreichen und omega-3-angereicherten Ernährung in unserer Studiengruppe vor allem bei den Männern die Muskelleistung verbesserte und die Inflammationswerte reduzierte“, erklärte Haß. Die Studie wurde von der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin mit 15.000 Euro gefördert.

