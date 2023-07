Teenager ist auf Medikamente angewiesen Polizei sucht Alexander T. aus Potsdam-Mittelmark

Seit Donnerstagnachmittag fehlt von dem 17 Jahren alten Alexander T. aus Wiesenburg/Mark im Kreis Potsdam-Mittelmark jede Spur. Deswegen hat die Polizei nun einen Zeugenaufruf gestartet.

Der Jugendliche wurde zuletzt am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in der Nähe des Bahnhofs von Bad Belzig gesehen. Bislang sei er nicht in seine Wohneinrichtung in der Gemeinde Wiesenburg/Mark zurückgekehrt, teilte die Polizei am Freitagmittag mit.

So wird Alexander T. beschrieben: Der Teenager ist etwa 1,71 Meter groß und von normaler Statur. Er hat braune Haare. Er war mit einem rotbraunen T-Shirt, einer rot und blau karierten Sommerjacke und einer langen grauen Hose bekleidet, er trug schwarze Schuhen. Zudem hatte er einen grauen Rucksack dabei.

Alexander T. aus Wiesenburg/Mark wurde zuletzt in Bad Belzig gesehen. © Polizeidirektion West/POLIZEIDIREKTION WEST

Alexander T. ist nach Angaben der Polizei in seiner geistigen Entwicklung eingeschränkt und dringend auf wichtige Medikamente angewiesen. Weil er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, hatte die Polizei sofort umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet – bisher erfolglos.

Hinweise auf den Verbleib oder den Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter der Rufnummer (03381) 560-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.