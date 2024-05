Tödlicher Badeunfall Leiche aus Großem Seddiner See in Brandenburg geborgen

Nach einem Badeunfall ist am Mittwochabend ein Mann tot aus dem Großen Seddiner See im Kreis Potsdam-Mittelmark geborgen worden. Das teilte die Polizeidirektion West am Donnerstag mit. Der 40-Jährige war am Nachmittag verunglückt. Zeugen hatten den Vorgang bemerkt und gegen 16 Uhr die Rettungskräfte verständigt.

Mehrere Stunden suchten Kräfte der Feuerwehr, der Polizei und der Wasserrettung erfolglos nach dem Mann. Auch Taucher und Ortungsspezialisten der DRK-Wasserwacht Potsdam kamen zum Einsatz. Das teilte die Wasserwacht auf X mit. Nach Angaben der MAZ wurde auch mit einer Drohne und einem Hubschrauber nach dem 40-Jährigen gesucht.

Gegen 19.30 Uhr sei der leblose Mann im Wasser aufgefunden worden, teilte die Polizei den PNN mit. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Badeunfalls laufen.