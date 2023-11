Umgang mit der AfD Brandenburger Kommunen im Zwiespalt

Der richtige Umgang mit der AfD, die immer stärker auf der kommunalen Ebene aktiv wird, sorgt in Brandenburg für Unruhe. In Michendorf (Potsdam-Mittelmark) musste jetzt die Bürgermeisterin sogar den Beschluss ihrer eigenen Gemeindevertretung aufheben, der eine Vermietung von kommunalen Räumen an extremistische Gruppierungen und Verdachtsfälle verhindern sollte. Nun soll sich das Gremium erneut damit befassen – doch zuvor darf die AfD mit ihren Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch und Götz Frömming einen „Bürgerdialog“ im Gemeindezentrum „Zum Apfelbaum“ abhalten.