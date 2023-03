Verkaufsoffene Sonntage Werder legt fünf Tage für 2023 fest

An fünf Sonntagen in diesem Jahr kann in Werder (Havel) geshoppt werden. Die Stadt hat die verkaufsoffenen Sonntage beschlossen. Der erste Tag ist am 21. Mai anlässlich des Werder Classics, dem Oldtimer Festival, das rund 3500 Gäste anzieht. Danach geht es weiter am 11. Juni zum Masters Championat des Deutschen Ruderverbandes. Auch zum Kunsthandwerkermarkt am 20. August sind die Läden in der Blütenstadt geöffnet. Daneben stehen die Ladentüren am 10. September zur Havelruder-Regatta sowie zum Weihnachtsmarkt am 1. Advent am 3. Dezember offen.

Die Termine seien unter Berücksichtigung der regelmäßig wiederkehrenden und sich auf historischen oder ortstypischen Gegebenheiten beruhenden sowie kulturellen, touristischen oder sportlichen Höhepunkte in der Stadt sowie der zu erwartenden Besucherzahlen abgestimmt worden, hieß es im Beschluss. Die Tage sind demnach mit der Industrie- und Handelskammer Potsdam, dem Handelsverband Berlin-Brandenburg sowie ver.di, Bezirk Potsdam Nordwestbrandenburg, abgesprochen.

