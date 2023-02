Video-Sounds und experimentierfreudige Filme Die Brücke Kleinmachnow lädt zur Videokunstnacht

Bild und Ton, Summen und Rauschen: Bei der 10. Langen Videokunstnacht des Vereins „Die Brücke Kleinmachnow“ am Samstag wird es experimentell. Ab 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) sind im Landarbeiterhaus Kleinmachnow (Kreis Potsdam-Mittelmark) Sound-Installationen, Experimental-Filme und Live-Performances zu sehen. Die Berliner-Kleinmachnower Sängerin „Charlotte in between“ singt, begleitet von Western- oder E-Gitarre, im Folk-Pop-Stil mit gelegentlichen Einflüssen aus Jazz und Indie-Rock.

Bund und abstrakt wird es im Experimentalfilm „Hystersis“ des Künstlers Robert Seidel. Analoge Zeichnungen, digital bearbeitet, mit queerer Tanzperformance. Was ist Video und was Zeichnung? Was Mensch und was nicht? Daneben wird die interaktive Klanginstallation „mementomori“ der Künstlerin Sarah Wölker gezeigt. das Stück „versetzt das Publikum in eine Klanglandschaft, die durch die Geschwindigkeit seiner Bewegungen im Raum beeinflusst wird“, heißt es vom Verein. Der Eintritt ist frei.

