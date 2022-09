Werder macht Unterschied beim Baden Einheimischen-Modell für Haveltherme beschlossen

Für auswärtige Gäste der Havelterme soll das Schwimmen künftig teurer werden, als für Werderaner:innen. Die Stadtverordneten haben am Donnerstagabend beschlossen, das sogenannte Einheimischen-Modell für den Bereich des Sport- und Familienbads einzuführen. Die Mehrheit war mit 19 zu acht Stimmen deutlich, es gab zwei Enthaltungen. Zustimmung kam von CDU und AfD. Havelthermen-Geschäftsführer Andreas Schauer hatte für Thermen- und Sportbereich ab Oktober eine Erhöhung der Preise um teils mehr als das Doppelte angekündigt.

Aktuell kostet der Eintritt in den Familienbereich unter der Woche 2,70 Euro für drei Stunden für einen Erwachsenen. Werderaner könnten von den Erhöhungen im Schwimmerbereich durch den Beschluss ausgenommen werden. Die Preisdetails sind aber noch nicht öffentlich. Über die genauen Zahlen wollen die Stadtverordneten, die bei Preisänderungen für den Eintritt unter der Woche ins Sport- und Familienbad zustimmen müssen, in der kommenden Sitzung im November abstimmen.

Gutachten aus 2021

Die Stadt hatte ein entsprechendes Gutachten zur Prüfung eines Einheimischen-Modells bereits im Oktober 2021 in Auftrag gegeben. Das Gutachten empfahl, die Einführung eines Einheimischen-Modells damit zu begründen, dass der Bereich des Sport- und Familienbads ein „unverzichtbarer Bestandteil der Daseinsvorsorge“ für die Werderaner sei. Und dass die Stadt als Eigentümerin der Therme aus Steuermitteln der Werderaner die nötige Infrastruktur bereitstelle, um Schüler:innen den in den Lehrplänen vorgesehenen Schwimmunterricht anbieten zu können.

Sie wissen doch alle genau, was am Markt los ist. Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU)

Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU) rechtfertigte das Einheimischen-Modell mit den gestiegenen Energiepreisen, unter denen vor allem die Bäder leiden. „Sie wissen doch alle genau, was am Markt los ist“, sagte sie vor den Stadtverordneten. „Gucken Sie mal in die Eintrittspreise ins Blu, in die Fläming-Therme, wir liegen weit, weit unter dem, was andere Bäder an Preisen ausweisen.“ Das Blu werde mit vier Millionen Euro jährlich durch die Stadtwerke unterstützt. „Wir zahlen keinen Zuschuss“, so die CDU-Politikerin.

„Gesunder Egoismus“

Unterstützung erhielt Saß von CDU-Kollegen Steffen Lehmann. Werderaner:innen könnten aufgrund der vielen Gäste von auswärts, die die Therme besuchten, nicht mehr ins Bad. Das habe er beim Baden mit seinem Sohn selbst gesehen. „Wir haben ein Bad, das wir mit unseren Steuergeldern finanzieren“, so Lehmann. Daher sei es wichtig, den Werderanern das Schwimmen und den Kindern den Schwimmunterricht zu gewährleisten.

Peter Kreilinger (CDU) bezeichnete das Einheimischenmodell als „gesunden Egoismus“. Die Nachbargemeinden schauten auch erst einmal auf sich selbst, so Kreilinger. Es sei auch ohne 9-Euro-Ticket billiger für eine Familie aus Berlin, in die Therme nach Werder zu fahren und und dort zu baden. Die Erhöhung der Preise sei eine nachvollziehbare Entwicklung aufgrund der gestiegenen Energiepreise.

Bürgermeisterin Manuela Saß © Foto: Manfred Thomas

Gegenwind bekam die CDU von den Grünen. Das vermeintliche Geschenk an die Werderaner:innen führe zur Spaltung, so der Vorsitzende Markus Altmann. „Unser Alltag ist geprägt von Miteinander.“ Die Therme sei auf Besucher angewiesen – und die kämen nun einmal mehrheitlich von außerhalb. „Alle sollen sich hier gleichermaßen wohl fühlen“, so Altmann.

Ein günstiger Eintritt für das Familien- und Sportbad müsse für alle gleich gelten. „Dieser Gedanke darf nicht an der Stadtgrenze enden“, sagte der Grünen-Politiker. „Daher machen es andere Kommunen auch nicht.“ Fraktionskollege Joachim Hilburg pflichtete ihm bei: „Ich fände es schade, wenn wir eine Gesellschaft sind, wo wir erst einmal unseren Ausweis zeigen müssen.“

Auch im Thermenbereich soll es künftig teurer werden. © Ottmar Winter PNN

Die SPD, die an diesem Abend mit zwei Stadtverordneten an der Sitzung teilnahm, stimmte mit einer Enthaltung und einer Ablehnung. Vorsitzende Nadine Lilienthal sagte im Nachgang: „Wir glauben nicht, dass ein Einheimischen-Modell dazu führt, dass mehr Werderaner ins Bad kommen.“

Unklar ist aus SPD-Sicht auch die Zuständigkeit für die Umsetzung des sogenannten Bäderpasses. Liege diese beim Bad oder bei der Stadt? Am Bad-Eingang können Besucher:innen an Terminals einchecken. „Wer soll das da kontrollieren?“, fragte Lilienthal. Die Frage der Kontrolle und der Zeitpunkt der Einführung des Bäderpasses sind noch offen.

Gutachten kam lange vor Energiekrise

Elmar Schlenke (Stadtmitgestalter/Ingo Krüger) kritisierte, dass das Gutachten zum Einheimischen-Modell lange vor der Energiekrise in Auftrag gegeben wurde. Saß entgegnete, nach dem Vorschlag des Einheimischen-Modells einiger Stadtverordneter habe prüfen wollen, ob so etwas möglich sei. Da sei eine externe Kanzlei doch besser, als interne Ressourcen zu binden, so Saß.

Zur Startseite