Werder will Bad-Bonus für Einheimische Eintritt soll nur für Auswärtige teurer werden

In Werder sollen künftig Auswärtige mehr Eintritt für das Familienschwimmbad in der Havel-Therme bezahlen als Bürger:innen der Stadt Werder (Havel). Davon wären auch Potsdamer:innen betroffen, die vielfach zum Schwimmen in die Nachbarkommune fahren. Entsprechende Prüfungen für einen erhöhten Eintritt für Nicht-Werderaner laufen bereits seit vergangenem Jahr, bestätigte Stadtsprecher Henry Klix den PNN auf Anfrage.

