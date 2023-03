Wohnen an der Werderaner Havel Immobilienfirma schließt letzte Baulücke am Yachthafen

Wohnen in exklusiver Wasserlage: Am Yachthafen in Werder (Havel) hat der Bau für 125 Wohnungen begonnen. Damit wird die letzte Baulücke in den Havelauen am Großen Zernsee geschlossen. Vier Mehrfamilienhäuser sollen entstehen. Der Baustart war Ende Februar, wie das Immobilienunternehmen Quarterback aus Leipzig mitteilte. Die ersten Mieter sollen 2024 einziehen.

Rund 2000 Quadratmeter Gewerbefläche kommen hinzu. „Das Projekt läuft unter dem Namen „Carré am Yachthafen“ und vereint ein modernes Wohnkonzept für alle Generationen mit einer exklusiven Lage direkt am Wasser“, so das Unternehmen. Über den Mietpreis wurden keine Angaben gemacht.

Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen mit Tiefgarage

Das Grundstück ist insgesamt 10.600 Quadratmeter groß. Geplant sind drei reine Wohnhäuser sowie ein gemischtes Gebäude für Geschäfte und Wohnungen. Welche Geschäfte einziehen werden, ist noch offen. Es bieten sich Nutzungen aus den Bereichen Gesundheit, Sport sowie Freizeit und Erholung an, heißt es vom Unternehmen. Gebaut wird für die Immobilienagentur HIH Invest Real Estate, die das Projekt sowie neun weitere in Brandenburg, Sachsen sowie Thüringen und Schleswig-Holstein von Quarterback im Januar erworben hatte.

Zur Grundausstattung der Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen zählen Holzparkettböden mit Fußbodenheizung, hochwertige Bäder mit ebenerdiger Dusche oder Badewanne sowie Balkone oder Terrasse. Eine Tiefgarage soll Platz für rund 173 Auto-Stellplätze schaffen. Daneben sind acht oberirdische Stellplätze für Autos sowie mehrere für Fahrräder geplant.

