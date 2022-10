„Schrott oder Chance“ Doku über FH-Abriss online verfügbar

Die Dokumentation „Schrott oder Chance - Ein Bauwerk spaltet Potsdam“ über den umstrittenen Abriss der Fachhochschule in Potsdam ist nun auf dem Online-Streaming-Portal Vimeo verfügbar. Das teilte die Medienproduktionsfirma 414 Films auf dem sozialen Netzwerk Facebook mit.

Die drei Filmemacher Kristina Tschesch, Elias Franke und Christian Morgenstern begleiteten den Abriss des Gebäudes in der Potsdamer Mitte 2017 und 2018 und die rege Debatte darum. In ihrem 2019 veröffentlichten Film ließen sie Befürworter und Gegner zu Wort kommen und dokumentierten so ein Stück Potsdamer Stadtgeschichte. Zu finden ist die Dokumentation unter vimeo.com/ondemand/schrottoderchance.

