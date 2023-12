Sie wollten den Wagen nur starten Zwei Männer setzen in Potsdam Porsche-Oldtimer in Brand

Kostspieliger Fehler: Am Samstag ist in der Nauener Vorstadt ein Oldtimer in Brand geraten, samt der Garage, in der er abgestellt war. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten zwei Männer im Alter von 78 und 80 Jahren versucht, den Porsche mithilfe eines Flüssigstartmittels in Betrieb zu nehmen. Dabei sei es zu einer Entzündung gekommen. Der kostbare Oldtimer brannte komplett aus. Auch die Garage sei in Mitleidenschaft gezogen, hieß es.

Gegen die beiden Herren wurde zunächst ein Strafverfahren bezüglich der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Die Kriminaltechnik wurde mit der Untersuchung der Brandursache beauftragt.