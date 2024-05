Sozialprojekte in Potsdam Stadt legt Liste für dauerhafte Förderung vor

Sekiz, Sozialwerk und die Schatztruhe der Arbeiterwohlfahrt (Awo) könnten ab 2026 dauerhaft städtische Fördermittel bekommen – ohne immer wieder aufs Neue Anträge stellen und um deren Bewilligung bangen zu müssen. Nach einer massiven Protestwelle gegen abgelehnte Förderanträge hatten die Stadtverordneten im Oktober einen Antrag der Linken beschlossen. Dieser sah vor, dass die Stadt eine Liste der Träger und Projekte vorlegen soll, die anhand bestimmter Kriterien künftig eine institutionelle Förderung erhalten sollen. Ziel ist eine langfristige, verlässliche und planbare Finanzierung der Projekte im Sozial- und Gesundheitsbereich. Diese Liste hat die Verwaltung nun vorgelegt.

Der Vorschlag, den die Stadtverordneten noch absegnen müssen, besteht aus zwei Teilen. Der eine listet 13 Projekte verschiedener Träger auf, die seit mindestens fünf Jahre existieren und sich bewährt haben – so die Voraussetzung laut Beschluss. Darunter sind die Beratungsstelle für Sehbehinderte des Sozialwerks mit etwa 30.000 Euro Förderung und Angebote des Selbsthilfe-, Kontakt- und Informationszentrums Sekiz mit etwa 180.000 Euro. Auch Projekte der Akademie 2. Lebenshälfte, der Volkssolidarität und der Kinderhilfe stehen auf dieser Liste.

Das Sozialwerk, hier Büroleiter Michael Mehlmann, unterstützt mit seiner Beratungsstelle Sehbehinderte. © Andreas Klaer

Der zweite Teil führt zehn Projekte auf, für die bislang die sogenannte Basisfinanzierung über den Projektmitteltopf getragen wurde. Gemeint sind die Miete für die genutzten Räume und Personalkosten. Auf dieser Liste stehen vier Projekte der Awo wie Schatztruhe, Büro Kindermut und die Ehrenamtsagentur, mit einer Förderung von knapp 440.000 Euro. Auch der Zirkus für Seniorinnen von Montelino und die Fachstelle für Gesundheit des Vereins Chill Out sind aufgeführt.

Umsetzung frühestens 2026

Bis zur Umsetzung des Beschlusses wird es noch dauern. „Die institutionelle Förderung auf der Grundlage einer überarbeiteten Förderrichtlinie kann frühestens ab 2026 erfolgen“, schreibt die Verwaltung in der Mitteilungsvorlage. Die Beschlussvorlage soll nach dem Sommer in die neu gewählte Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden. Für das Jahr 2025 müssten deshalb noch nach dem aktuell gültigen Verfahren Projektanträge gestellt werden.

23 Projekte stehen auf der Liste für eine dauerhafte Förderung

Dafür sei zusätzliches Geld nötig: Der finanzielle Bedarf für die institutionelle Förderung übersteige die geplanten Mittel in Höhe von 1,3 Millionen Euro im Jahr 2025 um etwa 85.000 Euro. Dabei war der Topf vom Haushaltsjahr 2022 auf 2023/24 um 500.000 Euro deutlich aufgestockt worden. „Konsequenz dieses Vorgehens ist, dass neue innovative Projekte in 2025 nicht gefördert werden können“, führt die Stadt aus – und es erfolge kein Inflationsausgleich. Im Frühjahr 2025 könnten dann die Anträge für die dauerhafte Förderung ab dem Jahr 2026 gestellt werden.

Anlass für den Vorstoß für eine grundlegende Veränderung der Förderung war das Antragsverfahren im vergangenen Sommer gewesen. Die Anträge mehrerer, teils seit Jahren etablierter Projekte, waren nicht bewilligt worden. Die Stadt hatte auf das begrenzte Budget verwiesen. Nach massivem Protest der Träger durch Demonstrationen und eine Petition, unterstützt durch zahlreiche Nutzer der Angebote, waren die Projekte durch einen Beschluss der Stadtverordneten gerettet worden – wenn auch zum Nachteil anderer Vorhaben.

Das Umsteuern weg von einer kurzfristigen Projektförderung hin zu einer institutionellen Förderung hatten viele der Träger schon lange gefordert. „Gerade aufgrund der Inflation und in Folge der Coronapandemie, in der wir einen Anstieg von Vereinzelung, Suchtverhalten und psychischen Belastungen beobachten mussten, ist es zwingend notwendig, bestehende Angebote aufrechtzuerhalten und auszubauen“, heißt es im Beschluss. Die Träger bildeten „ein Netzwerk in Potsdam, welches Menschen unterstützt und auffängt“.