Wegen des Feiertages in Berlin wird am Freitag im gesamten Stadtgebiet Potsdams mit mehr Verkehr gerechnet. Doch auch sonst gibt es aufgrund von Dauerbaustellen jede Menge Herausforderungen im Straßenverkehr der Landeshauptstadt.

Für den dritten Bauabschnitt des Umbaus des Leipziger Dreiecks sind weiterhin die Zufahrt von der Friedrich-Engels-Straße in die Leipziger Straße sowie das Linksabbiegen von der Heinrich-Mann-Allee in die Friedrich-Engels-Straße für den Autoverkehr gesperrt.

Es steht je Richtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung: Der Fußweg verläuft jetzt rund 100 Meter in Richtung Leipziger Straße, Radfahrer werden über den Übergang an der Babelsberger Straße geleitet, da sie nicht mehr von der Friedrich-Engels-Straße in die Leipziger Straße fahren können. Umleitungen über die Straße Brauhausberg und Horstweg sind ausgewiesen. Der Individualverkehr stadteinwärts wird über den Brauhausberg geführt, Busse fahren in beide Richtungen über den Brauhausberg.

Gesperrt bleibt die Abfahrt Wetzlarer Straße von der Nuthestraße, hier wird die Abfahrtskurve für die Anlieferung der neuen Trams vorbereitet, die länger sind als die bisherigen. Die Abfahrten Neuendorfer Straße und Horstweg sind als Umleitung offen. Ebenfalls gesperrt ist weiterhin die Fußgängerbrücke über die Nuthestraße zum Sterncenter, die Instandsetzungsarbeiten verzögern sich weiter. Der Fuß- und Radverkehr wird großräumig über die Neuendorfer Straße umgeleitet.

Zwischen dem Bahnübergang und der Reiherbergstraße ist der Kuhfortdamm in Golm wegen einer Baustelle gesperrt. Der Liefer- und Anwohnerverkehr ist von der Reiherbergstraße aus möglich, Radfahrer und Fußgänger werden sicher durch das Baufeld geführt, es kann für sie jedoch zeitweise zu Umleitungen kommen.

Straßenbauarbeiten, Hausanschlüsse

Zu Beeinträchtigungen an der Zu- und Ausfahrt zur Bernhard-Kellermann-Straße kommt es in der Drewitzer Straße in der Waldstadt. Hier werden ab dieser Woche Straßenbauarbeiten vorbereitet. In der Yorckstraße in der Innenstadt finden solche bereits statt, sodass die Straße halbseitig gesperrt ist, der Verkehr wird über den Radfahrstreifen und die Parkflächen geführt.

Ein Fahrstreifen der Heinrich-Mann-Allee ist zwischen der Kunersdorfer Straße und der Drevesstraße wegen des Baus von Hausanschlüssen stadteinwärts gesperrt. Je ein Fahrstreifen steht für den Verkehr zur Verfügung. Das ist auch im Industriegebiet in der Straße Am Buchhorst der Fall, die wegen Reparaturarbeiten an der Ecke zur Straße Handelshof halbseitig gesperrt werden muss. Diese Baustelle sollte am 8. März fertiggestellt sein.

Gleich zweimal ist die Zeppelinstraße eingeengt. So ist zwischen Kastanienallee und der Stormstraße sowie in Höhe Schafgraben stadtauswärts der Verkehr auf einen Fahrstreifen eingeschränkt.

Zur Herstellung eines Hausanschlusses muss die Isoldestraße im Potsdamer Ortsteil Groß Glienicke voraussichtlich vom 4. bis 12. März zwischen Nibelungenstraße und Parzivalstraße gesperrt werden.

Wegen Baumpflegearbeiten muss außerdem die Nedlitzer Straße im Potsdamer Norden in Höhe der Puschkinallee auf einem kurzen Abschnitt halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird an der Stelle vorbeigeleitet. Für Baumpflegearbeiten muss die B2, ebenfalls im Norden Potsdams, zwischen Am Lehnitzsee und Rotkehlchenweg noch bis 8. März in der Zeit von neun bis 15 Uhr abschnittsweise halbseitig gesperrt und mit einer mobilen Ampelanlage geregelt werden.