Stadt- und Landesbibliothek Bibliotheksgesellschaft startet Leseclub

Die Potsdamer Bibliotheksgesellschaft, der Förderverein für die Stadt- und Landesbibliothek, startet am 1. März einen Leseclub. An jedem ersten und dritten Mittwoch im Monat von 17 Uhr bis 18.30 Uhr lädt sie im Gottfried-Benn-Raum im Bildungsforum am Platz der Einheit zum kostenlosen Lesenachmittag bei Tee und Gebäck ein. Die Teilnehmenden lesen einen Text, lassen ihn auf sich wirken und sprechen darüber. Literarische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl wird um Anmeldung per E-Mail an emja.oldenburg@gmail.com oder per Tel. (0331) 23 61 98 94 gebeten.

