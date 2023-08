Staustellen für Potsdam Wo in der Hauptstadt gebaut wird

Die stauverdächtigen Ferienbaustellen gehen in die letzte Woche: Eine ganze Reihe von Sperrungen sollen laut städtischer Verkehrsübersicht ab Samstag aufgehoben werden. So bleibt die Breite Straße noch bis Freitag zwischen Wall am Kiez und Dortustraße auf eine Fahrspur pro Richtung verengt. Die Straße Wall am Kiez ist ab der Zufahrt zur Seerose Richtung Breite Straße voll gesperrt. Für Radfahrer und Fußgänger wird die Schopenhauerstraße hinter der Zufahrt zum Marktcenter gesperrt. Der öffentliche Nahverkehr wird über den Platz der Einheit umgeleitet.

Ebenfalls noch bis Freitag soll die halbseitige Sperrung der Schopenhauerstraße zwischen Hegelallee und Weinbergstraße andauern. Hier werden Fußgänger und Radfahrer gemeinsam auf einer Fahrspur der Straße geführt. Auch Sperrung einer Fahrspur in der Heinrich-Mann-Allee zwischen Leipziger Dreieck und Babelsberger Straße, die halbseitige Sperrung der Gellertstraße bei Krampnitz, die Vollsperrung der Hauptstraße in Marquardt und die Sperrung der stadtauswärtigen Fahrspur in der Potsdamer Straße an der Bornimer Kirche sollen nach Angaben der Stadt am Freitag beendet werden.