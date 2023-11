Staustellen in Potsdam Hier kann es in dieser Woche länger dauern

Am Leipziger Dreieck ist in dieser Woche besondere Vorsicht geboten: Ab Donnerstag wird in der Einbahnstraße Leipziger Straße die Richtung gewechselt. Stadteinwärts ist für Autofahrer dann der Brauhausberg vorgesehen, stadtauswärts die Leipziger Straße. Die Heinrich-Mann-Allee wird auf eine Spur pro Richtung reduziert. Die Stadt warnt vor „erheblichem Stau“ in dem Bereich.

Fußgänger müssen sich in der Yorckstraße umstellen: Zwischen Neuer Plantage und Siefertstraße wird der Gehweg erneuert. Es wird ein provisorischer Fußweg am Straßenrand eingerichtet.

Darüber hinaus bleiben die bekannten Baustellen bestehen. Im Bereich der Auffahrt von Wetzlarer Straße und Fritz-Zubeil-Straße zur Nutheschnellstraße wird weiterhin gebaut, die Anschlussstelle ist gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Abfahrten Neuendorfer Sraße oder Horstweg. Für Markierungsarbeiten ist die B2 nach Groß Glienicke stellenweise halbseitig gesperrt, es ist eine mobile Ampel aufgestellt. Die Gutenbergstraße ist an der Kreuzung zur Hebbelstraße voll gesperrt, weil ein Hausanschluss gelegt wird. Auch in der Zeppelinstraße wird an Leitungen gearbeitet, hier ist der Verkehr teilweise auf eine Spur verengt.