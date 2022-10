Staustellen in Potsdam Wo Autofahrer Geduld brauchen

Größere Neuigkeiten hat die Stadtverwaltung in puncto Staustellen nicht mitzuteilen – die Lage bleibt so ähnlich wie in der Vorwoche. Vor Staugefahr wird unter anderem Am Neuen Palais gewarnt. Die Straße ist mit der Kaiser-Friedrich-Straße die Umleitungsstrecke für den gesperrten Werderschen Damm.

Verkehrsbehinderungen sind erneut auf der Nutheschnellstraße möglich – in Höhe des Sterncenters stadtauswärts. Grund sind halbseitige Sperrungen und veränderte Verkehrsführungen. Eine weitere Baustelle betrifft die Friedrich-Engels-Straße unter der Nuthestraße, die halbseitig gesperrt ist – und von einer mobilen Ampel geregelt wird.

Schwierig bleibt es am Leipziger Dreieck: Für den stadtauswärtigen Verkehr in der Heinrich-Mann-Allee ist vor der Leipziger Straße die rechte Fahrspur gesperrt. Es steht jeweils nur eine Fahrspur in Richtung Rehbrücke und in Richtung Brauhausberg zur Verfügung, was Staugefahr bedeutet. Im weiteren Verlauf ist im Bereich des Knotenpunktes Heinrich-Mann-Allee/Drevesstraße stadteinwärts die rechte Fahrspur gesperrt. Zugleich ist die stadtauswärtige Richtung auf zwei Fahrspuren eingeschränkt.

Mit Behinderungen muss ferner auf den Umleitungsstrecken gerechnet werden, die für die gesperrte Behlertstraße eingerichtet sind. Vor allem die Berliner Straße stadteinwärts ist dabei betroffen.

Baustellen auch in Babelsberg

Wegen Tiefbauarbeiten bleibt in Babelsberg die Karl-Liebknecht-Straße zwischen Concordiaweg und Pasteurstraße nur in Richtung Rathaus Babelsberg befahrbar, eine Umleitung ist ausgewiesen. Ferner kommt es dort zu Einschränkungen für Fußgänger. Erhalten bleiben auch die Behinderungen rund um die Rudolf-Breitscheid- und Paul-Neumann-Straße. Unter anderem sind die Knotenpunkte zur Plantagen- und zur Benzstraße gesperrt.

Zwischen Kastanienallee und Schafgraben kommt es in der Zeppelinstraße zu Einschränkungen. Es steht für jede Fahrtrichtung nur noch eine Fahrspur zur Verfügung.

