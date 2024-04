Tag der Wissenschaften in Potsdam Forschen, entdecken und mitmachen auf dem Telegrafenberg

Schwarze Löcher, Einkaufsroboter, der Einfluss der Musik auf den Menschen, Zeitgeschichte und vieles mehr – Interessiere können am Samstag unter 166 Angeboten wählen, wenn sie am Potsdamer Tag der Wissenschaften den Telegrafenberg besuchen. Motto:„Forschen. Entdecken. Mitmachen“ . Von 13 bis 19 Uhr präsentieren hier mehr als 30 Hochschulen, Schulen und Forschungseinrichtungen aus ganz Brandenburg bei freiem Eintrit ihre Arbeit – mit jeder Menge Mitmachexperimenten, Demonstrationen, Ausstellungen, Vorträgen und mehr. Viele davon sind auch ausdrücklich für Kinder geeignet und auch als solche gekennzeichnet. Allein die Universität Potsdam ist mit mehr als 50 Programmpunkten am Start.

So zeigt das Institut für Geowissenschaften der Uni Potsdam im Forschungscamp C, wie Augmented Reality in den Geowissenschaften geologische Daten lebendig werden lässt. Das Institut für Chemie versucht gleichzeitig im Forschungscamp B unter dem Motto „Modellbau mit Chemie und Licht“, den Besucherinnen und Besuchern mit dem Computerspiel Minecraft nahezubringen, was Photo-Polymerisation ist – bei diesem Verfahren werden unter Licht oftmals Kunststoff-Prototypen mit komplexen geometrischen Formen hergestellt. Es soll ein Verständnis für digitale Produktions- und Wertschöpfungsketten vermittelt und die zentrale Rolle der Chemie beleuchtet werden.

Spaß mit Polymeren

Chemisch geht es auch beim Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung im Forschungscamp A zu: Superabsobierende Polymere, die als „Wasserperlen“ für die Floristik entwickelt wurden, werden hier für jede Menge Spaß genutzt. Am gleichen Ort beschäftigt sich die Technische Hochschule Brandenburg mit 3D-Druck: Anhand von Trillerpfeifen zeigt diese, wie aus einer Zeichnung ein 3D-Modell entsteht, das dann mit Hilfe eines 3D-Druckers hergestellt wird. Eine Offene Werkstatt lädt dazu ein, diese Technologie mal selbst auszuprobieren.

Brandenburger Wissenschaftspreise Erstmals werden die die Brandenburger Wissenschaftspreise für Lehre und Forschung anlässlich des Potsdamer Tages der Wissenschaften vergeben. Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) spricht am Samstag, 4. Mai, um 15 Uhr im Kuppelraum des Großen Refraktors ein Grußwort und vergibt die Preise. Der mit insgesamt 30.000 Euro dotierte 12. Landeslehrpreis steht in diesem Jahr unter dem Motto „Künstliche Intelligenz in der Hochschullehre“ und geht an drei Hochschullehrende. Der Postdoc-Preis ist mit insgesamt 40.000 Euro dotiert und wird bereits zum 17. Mal an zwei Brandenburger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer frühen Karrierephase vergeben, die herausragende Forschungsergebnisse veröffentlicht haben.

Das Schülerlabor Unex der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg bietet im Foyer von Haus H die Möglichkeit, Robotertechnik spielerisch zu erleben: Roboterarme sollen mit Controllern oder Gesten so gesteuert werden, dass kleine Kugeln in einer Kugelbahn landen.

Das Grüne Klassenzimmer aus dem Volkspark ist im Foyer von Haus A56 mit dabei. Hier können Samenbomben für das Beet zuhause oder den eigenen Balkonkasten zusammengestellt oder es kann Kräutersalz aus verschiedenen Kräutern gemischt werden. Das Deutsche GeoForschungsZentrum GFZ des Helmholtz-Zentrums geht im Forschungscamp A mit Karten, Rüttelplatte und Kopfhörern Fragen zum Thema Erdbeben und erdbebensicheres Bauen auf den Grund, und die Wirtschaftsförderung Land Brandenburg stellt hier den Einkaufs- und Lieferroboter „Whizzy“ vor, der vor allem im ländlichen Bereich eingesetzt werden soll.

Allumfassend wird es, wenn sich das Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik von 13 bis 15 und 16 bis 19 Uhr im Kuppelraum des Großen Refraktors mit „Fahrradtouren mit Lichtgeschwindigkeit“ oder Fragen zu Schwarzen Löchern, Neutronensternen und dem Aufspüren von Gravitationswellen beschäftigt. Das Deutsche GeoForschungsZentrum GFZ erklärt passend dazu im Foyer von Haus H in einer interaktiven Präsentation die Ursachen von Weltraumwetter, was es ist und wie es unser tägliches Leben beeinflussen kann.

Shuttlebus zum Tag der Wissenschaften Zwischen Hauptbahnhof und Telegrafenberg wird mit der Linie 691 ein kostenloser Shuttlebus eingerichtet. Der Bus fährt am Samstag von 12.30 bis 19.30 Uhr alle 15 Minuten. Es werden folgende Stationen angefahren: Bussteig 7 am Hauptbahnhof, Am Havelblick, Zum Telegrafenberg, Telegrafenberg (Ankunft und Abfahrt Richtung S Hauptbahnhof) an der Ersatzhaltestelle vor der Einfahrt des Geoforschungszentrums Potsdam (GFZ).

Unter den 19 Ausstellungen finden sich etwa „Die Faszination des Universums“ des Deutschen Elektronen-Synchrotrons DESY im Forschungscamp B, „In Echt? – Virtuelle Begegnung mit NS-Zeitzeug:innen“ der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf im Vortragsraum 3 in Haus H oder „Wer zwitschert denn da?“ von „InNoWest – einfach machen!“ – mit Vogelquiz – im Forschungscamp A.

Das Fachgebiet Gesang und Gesangsdidaktik der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg beschäftigt sich im Hörsaal von Haus A43 von 17 bis 17.40 Uhr bei einem Vortrag mit Mitmachexperimenten mit der Wirkung von Musik auf den menschlichen Organismus.

Mehr als diese Auswahl, nämlich sämtliche Veranstaltungen und wann sie wo stattfinden, sind im Internet zu finden unter potsdamertagderwissenschaften.de.