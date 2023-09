Upcycling, reparieren und leihen Nachhaltigkeitswoche in der Stadt- und Landesbibliothek Potsdam

Erstmalig beteiligt sich in diesem Jahr die Stadt- und Landesbibliothek Potsdam (SLB) mit Veranstaltungen und Projekten an der Europäischen Nachhaltigkeitswoche. Sie findet vom 20. bis zum 27. September in statt.

„Bibliotheken sind in ihrem Grundkonzept bereits nachhaltige Einrichtungen“, sagte Walid Hafezi (Grüne), Potsdams Beigeordneter für Bildung. Den Bürgerinnen und Bürgern stünde durch Bibliotheken bereits eine digitale Infrastruktur niederschwellig zur Verfügung. „Die Stadt- und Landesbibliothek leistet hier mit ihren vielfältigen Aktionen für Groß und Klein einen bedeutenden Beitrag“, so Hafezi.

Das Motto der Nachhaltigkeitswoche orientiert sich thematisch an den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN. Direktorin der SLB, Marion Mattekat, sagte dazu: „Man denkt hier oft nur an Umweltthemen, sehr wichtig sind aber auch der Zugang zu Bildung und Chancengleichheit, wie ihn Bibliotheken ermöglichen.“ So etwa beschäftigt sich die Stadt- und Landesbibliothek vom 20. bis zum 27. September damit, wie man nachhaltig konsumieren und lernen kann.

Auch für Kinder gibt es ein Programm

Neben Kinderlesungen mit Autorin Felicitas Horstschäfer werden mit dem Umwelttheater „Red Dog“ oder einem Upcycling-Bastel-Workshop Angebote für Kinder geschaffen. Erwachsene Besucher können sich in einem Workshop mit Buchbindekunst beschäftigen und Orimoto-Faltkunst mit alten Büchern ausprobieren.

Das Repair-Café lädt außerdem zu einer nachhaltigen Reparatur kaputter Haushaltsgeräte ein und es wird eine Kleidertauschbörse angeboten. Platzreservierungen und Infos für alle Angebote: www.bibliothek.potsdam.de/veranstaltungen