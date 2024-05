Von der Wasserwelle zum Infrarotgerät Potsdamer Friseurin erhält Goldenen Meisterbrief zum 50. Jubiläum

Schluss mit Arbeit ist für Marlies Wilke, die am Mittwoch mit einem Tag Verspätung ihren Goldenen Meisterbrief erhielt, noch nicht. Das steht fest. Vor 50 Jahren hatte die Potsdamer Friseurin ihre Meisterprüfung bestanden. Heute führt sie – mittlerweile gemeinsam mit ihrer Tochter Anke Mielke – einen Laden in der Dortustraße und einen im Ernst-von-Bergmann-Klinikum.

Auch wenn ihre Tochter laut Wilke schon fast alles mache, hat sie selbst noch nicht vor, schon ganz aufzuhören. „Ich möchte eigentlich schon noch eine gewisse Zeit hier mitarbeiten“, sagt sie. Während der Corona-Pandemie durften durch die Einschränkungen nicht alle gleichzeitig im Laden arbeiten. Somit habe sie 2021 angefangen, etwas kürzerzutreten, erinnert sich die 74-Jährige. Für ihr Stammkunden ist sie aber weiterhin zweimal in der Woche für einen halben Tag vor Ort, um Haare zu färben und Föhnfrisuren zu machen.

Wasserwelle und Perücke

Begonnen hatte alles, als sie in Bornstedt bei einem jungen Friseurmeister ihre Lehre anfing. „Ich war sein erster Lehrling“, sagt Wilke. Sie legte ihre Meisterprüfung mit Bravour ab. Für die Prüfung musste sie eine Abend- und eine Tagesfrisur machen, einen Herrenhaarschnitt, einen Kinderhaarschnitt mit Wasserwelle. „So etwas macht man heute gar nicht mehr“, sagt sie. Außerdem musste sie Teilstücke einer Perücke herstellen. Probleme habe sie mit keiner der Aufgaben gehabt. „Ich habe meinen Beruf von Anfang an geliebt“, sagt die Meisterin.

Dennoch habe sie bis 1981 warten müssen, bis sie in einen Laden übernehmen konnte. In der DDR sei das ja nicht so einfach gewesen, da habe erst ein Anbieter aufhören müssen, bevor ein neuer anfangen durfte, erzählt sie. Doch dann wurde am Anfang der Dortustraße etwas frei. Acht Jahre später, am 6. November 1989, drei Tage vor dem Mauerfall, bezog sie dann mit ihren drei Mitarbeitern die neuen Räume einige Häuser weiter, in denen der Salon auch heute noch ist: in der Dortustraße 63.

Ich habe meinen Beruf von Anfang an geliebt. Marlies Wilke, Friseurmeisterin in Potsdam

Alles habe sie damals mühsam zusammensuchen müssen. Es sei nicht so einfach gewesen, wie sie es gerne gehabt hätte, beispielsweise gab es keine Heizung. Und natürlich habe sie auch Ängste gehabt, „weil doch alles anders nach der Wende wurde. Die D-Mark kam, da wurden auch gleich die Preise und die Mieten höher.“ Zu Ostzeiten seien die Kunden jede Woche gekommen. „Später musste jeder erst mal sehen, wie er überhaupt selbst zurechtkam“, sagt sie. „Wir haben es aber Gott sei Dank ganz gut über die Runden gebracht. Ich möchte nicht jammern.“

Marlies Wilke kommt für ihre Stammkunden auch mit 74 Jahren noch zweimal in der Woche in den Salon. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Neben ihrer Tochter, die im Salon unter anderem das digitale Kassensystem eingeführt hat, war damals auch schon Inge Lange dabei. Sie kam 1983 als Vertretung für eine schwangere Kollegin in den Salon. Sie ist ein Jahr jünger als ihre Chefin und seit mittlerweile 41 Jahren an deren Seite. Neben Wilke und Milke hat der Salon heute insgesamt fünf Mitarbeiter, mehr als früher. Und im Gegensatz zu früher kostet ein Herrenschnitt auch nicht mehr 1,50 Ost-Mark, sondern 25 Euro.

Infrarot statt Haarsaune

Auch sonst hat sich einiges geändert. So gebe es viel mehr Auswahl, wie man auf die Haarqualitäten eingehen kann, sagt Wilke. Neue Technik, wie etwa Infrarotgeräte fürs Haarfärben und Packungen, wurde angeschafft. Diese machten die „Haarsauna“ überflüssig, sagt sie: „Die Kundin saß unter einer Art Glocke, hinten ein Trichter fürs Wasser und dann qualmte der Wasserdampf raus.“

Richtig verrückte Trends hat sie in ihrem Salon nicht miterlebt. Irokesen, grüne und blaue Haare – das wurde von ihr und ihren Kolleginnen nie verlangt, erinnert sie sich. „Nur grüne selbstgefärbte Haare wieder richten“, sagt sie und lacht.

Der Zukunft blickt Marlies Wilke gelassen entgegen. „Man hat schon mehr Leichtigkeit im Rentenalter“, sagt die 74-Jährige. Das Wichtigste sei ja, man bleibe gesund.