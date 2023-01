Premier League Der spannende Kampf um West-London

Mit sieben Londoner Mannschaften, die derzeit in der Premier League spielen, hat die britische Hauptstadt mehr Spitzenvereine als jede andere Nation in Europa. Drei dieser Mannschaften, die derzeit alle in der oberen Hälfte der Premier League spielen, liegen im Umkreis von sieben Meilen um West-London.

In dieser Saison liegen Chelsea, Brentford und Fulham nicht nur geografisch eng beieinander, sondern auch in ihrer jeweiligen Tabellenposition. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass alle drei Mannschaften in derselben Liga spielen, und zum jetzigen Zeitpunkt liegen sie alle innerhalb von fünf Plätzen in der höchsten englischen Spielklasse.

FC Chelsea

Historisch gesehen ist Chelsea der bei weitem erfolgreichste Verein aus dem Westen Londons, was die nationalen und europäischen Titel angeht. Doch seit dem letzten Champions-League-Triumph unter Thomas Tuchel im Jahr 2021 ist das Leben an der Stamford Bridge sehr viel turbulenter geworden.

Der ehemalige Besitzer und russische Oligarch Roman Abramovic musste seinen geliebten Klub aufgrund der britischen Sanktionen nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine Anfang 2022 verkaufen. Auch Tuchel wurde umstritten entlassen und in der Anfangsphase dieser Saison durch Graham Potter ersetzt.

Chelsea hat in den letzten Transferfenstern übermäßig viel Geld ausgegeben

Trotz des Umbruchs in der Vereinshierarchie und im Trainerstab hat Chelsea in den letzten Transferfenstern weiterhin übermäßig viel Geld ausgegeben. Mit der Verpflichtung von Mykhailo Mudryk für eine geschätzte Gesamtsumme von rund 100 Millionen Euro in der vergangenen Woche hat Chelsea unter dem neuen Eigentümer Todd Boehly insgesamt 425 Millionen Euro ausgegeben. Das sind mehr als 200 Millionen Euro mehr als jeder andere Verein auf der Welt seit Beginn der Saison.

Während der finanzielle Rückhalt in der Ära nach Abramovic kein Problem darstellt, hat sich die Identitätsfindung auf dem Spielfeld als problematisch erwiesen. Chelsea ist überladen mit hochkarätigen Talenten und die Startaufstellung kann je nach Gegner von Spiel zu Spiel variieren.

Wenn überhaupt, dann hat Chelsea in bestimmten Bereichen des Spielfelds zu viele Optionen und in anderen nicht genug. Mudryk verstärkt die ohnehin schon überlastete Offensivabteilung, doch irgendwie fehlt Chelsea immer noch ein natürlicher Mittelstürmer mit Torgefahr.

Die Ergebnisse unter Graham Potter, der das aufregende Projekt in Brighton im September zugunsten von Chelsea und dessen Champions-League-Status aufgab, waren bisher alles andere als beeindruckend. In den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben haben die so genannten „Pride of London“ nur einen Sieg geholt und sind in der Liga auf Platz zehn abgerutscht: Eine enorme Leistung, wenn man bedenkt, wie viel Geld zuletzt ausgegeben wurde.

FC Brentford

Im Gegensatz dazu ist Brentford in den letzten zwei Jahren zu einem Symbol der Übererfüllung geworden. Ihr Besitzer ist Matthew Benham, ein Fan aus Kindertagen, der vor seiner Zeit im Fußball eine erfolgreiche Karriere im Finanzsektor hingelegt hat und als Derivathändler für die Deutsche Bank tätig war, bevor er zum Vizepräsidenten der Bank of America ernannt wurde. Sein geschätztes persönliches Nettovermögen von 30 Millionen Euro ist bei weitem das niedrigste aller derzeitigen Premier-League-Besitzer.

Benham, der auch Mehrheitsaktionär des FC Midtjylland in der dänischen Superliga ist, verfügt über ein unübertroffenes Wissen über Analysen und Statistiken, das sich in zahlreichen Bereichen des Vereins als unschätzbar erwiesen hat. Von der Suche nach unterbewerteten Spielern auf dem Transfermarkt bis hin zum Erkennen gefährlicher Angriffssituationen auf dem Spielfeld – Brentfords Moneyball-Ansatz wird von den meisten Vereinen im ganzen Land beneidet.

Die Bees übertreffen die Erwartungen

Brentford spielt nun zum zweiten Mal in Folge in der höchsten Spielklasse, zum ersten Mal seit 1947, und wird von dem zunehmend beeindruckenden Thomas Frank, früher bei Brondby IF, geführt. Die Bees übertreffen immer wieder die Erwartungen und liegen nach Siegen gegen Manchester United, Liverpool und Manchester City derzeit auf dem achten Platz.

Der talentierte Mittelstürmer Ivan Toney läuft in dieser Saison zur Hochform auf, obwohl er wegen 262 Verstößen gegen die Glücksspielregeln des englischen Fußballverbands FA angeklagt ist. Nur Erling Haaland und Harry Kane haben in dieser Premier-League-Saison bisher mehr Tore erzielt.

FC Fulham

Toney ist jedoch nicht der einzige Stürmer im Westen Londons, der in dieser Saison eine gute Figur macht. Nur fünf Meilen jenseits der Themse von Brentfords neu gebautem Community Stadium liegt Craven Cottage und Fulham. Angeführt wird der älteste Fußballverein Londons vom serbischen Nationalspieler Aleksander Mitrović, der im Rennen um den Goldenen Schuh der Premier League derzeit auf dem vierten Platz liegt. In der letzten Saison, in der Fulham die Zweitliga-Meisterschaft gewann, stellte Mitrovic mit 43 Toren in 44 Ligaspielen den bisherigen Torrekord in den Schatten.

In den vergangenen Jahren waren Fulham und Mitrović in der Championship unangefochten, doch der Erfolg und die Stabilität in der Premier League blieben sowohl dem Verein als auch dem Spieler verwehrt. Für Fulham ist es bereits die sechste Saison in Folge mit Auf- und Abstieg. Wenn man seine vorherige Zeit bei Newcastle mitzählt, ist es für Mitrović bereits die neunte Saison in Folge.

Unter Marco Silva wird Fulham diese Serie bis zum Ende dieses Jahres sicher beenden. Mit Mitrović, der im Angriff mit gutem Beispiel vorangeht, und Bernd Leno, der sich auf der anderen Seite des Spielfelds als verlässlich erweist, hat Silvas Mannschaft eine beeindruckende Fähigkeit entwickelt, in engen Spielen Siege zu erringen.

Fulham, das in dieser Saison sowohl Brentford als auch Chelsea geschlagen hat, liegt derzeit auf dem sechsten Platz der Premier League und ist damit der bestplatzierte Verein in Westlondon. Wie diese Mini-Liga am Ende der Saison enden wird, kann man nur vermuten, aber sie wird sicherlich viel enger sein, als irgendjemand je vorausgesagt hätte.

