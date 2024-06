Premiere zur Fête de la Musique Live-Musik vor Berliner legendärem Plattenladen „Musicland“

Am Freitag ist Fête de la Musique und Berlin-Spandau ist erstmals mit neuer Location dabei: Vor „Musicland“ an der Klosterstraße gibt’s Live-Music. Den Traditionsladen an der Klosterstraße Ecke Altonaer Straße hat Ralf Rachner nach 50 Jahren in jüngere Hände abgegeben: hier die Geschichte und Pläne im Tagesspiegel. Früher waren hier Bela B. von den Ärzte, Dr. Motto („Love Parade“) oder Liedermacher Klaus Hoffmann Kunden.

Die Bühne wird am Freitag klein sein, wie die neuen Chefs dem Spandau-Newsletter des Tagesspiegels mitteilten, der die besten Bühnen im Bezirk nennt - von Hakenfelde über Siemensstadt bis zum Metzer Platz in Wilhelmstadt.