Pressemitteilung Ex-Präsident Barack Obama kommt nach Berlin – Der Tagesspiegel ist offizieller Medienpartner

Geplant ist eine öffentliche Veranstaltung in der Mercedes-Benz-Arena, bei der Obama über die großen Herausforderungen und Chancen unserer Zeit diskutieren wird. Der Tagesspiegel ist offizieller Partner des Events.

Der Besuch findet im Rahmen von Obamas Europa-Reise statt – am 29. April wird er in Zürich und am 1. Mai in Amsterdam auftreten.

Barack H. Obama war der 44. Präsident der Vereinigten Staaten. Nach zwei Amtszeiten wurde der Demokrat 2017 von dem Republikaner Donald J. Trump abgelöst. Auch in Deutschland war der 61-jährige Obama sehr beliebt: 2008 hatte er während seines Präsidentschaftswahlkampfs vor 200.000 Menschen eine Rede an der Berliner Siegessäule gehalten. 2013 sprach er als Präsident vor dem Brandenburger Tor.

