Projekte zur CO2-Emissionsvermeidung Betrüger ergaunern 750 Millionen Euro

Der Whistleblower war ein chinesischer Auditor. Der Mann sollte in seinem Land Projekte zur Emissionsminderung bei der Förderung fossiler Rohstoffe begutachten und zertifizieren. Fachleute sprechen von Upstream Emission Reductions (UER). Dabei geht es darum, den CO₂-Ausstoß, zum Beispiel bei der Förderung von Öl und Gas, zu senken. Auftraggeber des Chinesen waren Betrüger aus Deutschland. Sie wollten mit frei erfundenen oder missbräuchlich angegebenen Projekten hohe Beträge für Quoten kassieren, die in Deutschland auf die Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote) angerechnet werden. Bei den einzelnen Projekten gehe es um bis zu 100 Millionen Euro, beim UER-Geschäft insgesamt um 4,5 Milliarden Euro, heißt es in der Branche.

60 von 75 Projekten waren betrügerisch.

Der Whistleblower wandte sich an ein deutsches Unternehmen aus der Bioenergiebranche, das saubere UER-Projekte abwickelt. Über diese Firma, die nicht genannt werden möchte, wollte der Auditor Zugang zum zuständigen Umweltbundesamt (UBA) bekommen und die Betrugsfälle schildern. Er und das deutsche Unternehmen wurden aber vom Callcenter des UBA abgewimmelt. So zog das Unternehmen internationale Experten hinzu und erzwang nach dem Umweltinformationsgesetz die Herausgabe von wichtigen Daten und Fakten vom UBA.

Das Ergebnis: Von 75 Projekten in den vergangenen gut vier Jahren waren 60 betrügerisch. In diesen Fällen ging es um 7,5 Millionen Tonnen CO₂, die angeblich eingespart wurden. Multipliziert man diese Menge mit einem Quotenpreis von 100 Euro pro Tonne, kommt man auf 750 Millionen Euro, die das UBA und die ihm nachgeordnete Deutsche Emissionshandelsstelle Betrügern zu Unrecht gewährt hätten.

Das Unternehmen verschickte schon vor einem halben Jahr Anwaltsschreiben an das Bundesumweltministerium und das UBA, um auf den Betrug hinzuweisen. Im besten Falle erhielt es eine Eingangsbestätigung, ermittelt wurde nach Angaben der Firma nicht.

In vielen Fällen arbeiten die Betrüger in Deutschland mit fingierten Ingenieurbüros in China, die auf dem Papier als Auditoren herhalten. Gibt man die Geokoordinaten der angeblichen UER-Projekte in dem Land ein, findet man entweder gar nichts oder existierende Projekte, die von den Betrügern gekapert wurden. Die Betreiber sind ahnungslos, haben auch nie Geld aus dem falschen Quotenverkauf erhalten. Die Kriminellen besorgen sich Dokumente im Internet und fotografieren die Anlagen, ohne dass deren Besitzer etwas davon mitbekommen.

Die betrügerischen Projekte genutzt haben internationale Mineralöl- und Rohstoffkonzerne. Sie berufen sich darauf, gutgläubig zu sein. Andere Konzerne sind nicht darauf hereingefallen, sie haben von vornherein die Finger von UER-Projekten gelassen. Ein Brancheninsider sagt: „Wenn ich bei zwölf verschiedenen Briefkastenfirmen immer dieselben Auditoren habe, muss ich schon stutzig werden. Da kann ich mich nicht auf Gutgläubigkeit berufen.“

Die ersten Projekte von der Weltbank unterstützt

Die ersten UER-Projekte liefen in Nigeria und Aserbaidschan und wurden von der Weltbank unterstützt. Dabei handelte es sich aber nur um zehn bis 15 Vorhaben. Seit 2021 läuft das Geschäft fast nur noch in China. Dort wird dann zum Beispiel eine Freiflächen-Photovoltaikanlage neben einem Ölfeld aufgebaut – zu sehr niedrigen Kosten. Für die UER-Quoten gibt es dann aber acht Millionen Euro.

Der Marktpreis für diese Quoten lag in der Spitze sogar bei 400 Euro pro Tonne, wie Norman Wendt berichtet. Er ist Leiter nachhaltige Mobilität beim Kraftstoffverband en2x. Bei diesem Preis hätten sich auch legale UER-Projekte eindeutig rentiert, sagt Wendt. Bei den aktuellen Preisen von 100 bis 120 Euro sei das anders.

UER-Maßnahmen sind grundsätzlich positiv zu bewerten, da sie relativ kosteneffizient Emissionen bei der fossilen Energiegewinnung senken. Norman Wendt, Leiter nachhaltige Mobilität beim Kraftstoffverband en2x

Obwohl das Umweltministerium bei der juristischen Aufarbeitung der Betrugsfälle so zaghaft ist, zieht es jetzt politische Konsequenzen, weil es das Instrument UER insgesamt kritischer sieht als bei der Einführung 2018. So will das Bundeskabinett am 8. Mai eine entsprechende Verordnung verabschieden. Darüber gibt es auch in der Ampelkoalition keinen Streit. Die Folge: Ende 2024 ist Schluss mit UER, nur bereits beantragte Projekte können 2025 noch angerechnet werden.

Wendt bedauert das. Die legalen Projekte hätten das nicht verdient. „UER-Maßnahmen sind grundsätzlich positiv zu bewerten, da sie relativ kosteneffizient Emissionen bei der fossilen Energiegewinnung senken“, sagt Wendt. Anders als der Verband en2x sehen die Interessenvertreter der Biokraftstoff- und Biogasindustrie sowie der Bauern UER-Projekte negativ. Die Geschäftsführer der Branchenverbände für Biokraftstoffe und Biogas sowie der Generalsekretär des Bauernverbandes haben einen Brief an Umweltstaatssekretär Stefan Tidow geschrieben.

Darin bezeichnen sie es als notwendig, die UER-Anrechnung noch 2024 auslaufen zu lassen. Doch der wichtigste Grund dafür werde „nur ungenügend adressiert: die sofortige Korrektur und Eindämmung von höchst Besorgnis erregenden Unregelmäßigkeiten, die sich im Zusammenhang mit der Anrechnung von chinesischen UER-Projekten ereignet haben“. Die Branche erwarte „eine lückenlose Aufarbeitung“ dessen, was man „leider nur als Skandal bezeichnen kann“.