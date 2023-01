Proustbetrieb Das erfundene kleine, gelbe Mauerstück

Der Tod des Schriftstellers Bergotte gehört zu den unvergesslichen Szenen in Marcel Prousts „Recherche“, und das kleine gelbe Mauerstück, das dabei eine wichtige Rolle spielt, ist mindestens genau so berühmt geworden wie die Madeleine.

Obwohl ihm von den Ärzten wegen einer Nierenerkrankung Ruhe verordnet worden ist, macht sich Bergotte in der „Gefangenen“ auf den Weg zu einer Vermeer-Ausstellung. Ein Kritiker hatte geschrieben, dass Vermeers von dem Schriftsteller so überaus geliebte „Ansicht von Delft“ ein kleines gelbes, ihm nicht bekanntes Mauerstück enthalte. Das sei so gut gemalt, „dass es für sich betrachtet einem kostbaren chinesischen Kunstwerk gleichkomme, von einer Schönheit, die sich selbst genüge.“

Albertine kennt Bergotte nicht

Als Bergotte es dann sieht, wird ihm schwindelig. Er kommt zu der Erkenntnis, dass er genau so hätte schreiben sollen, so wie Vermeer dieses Mauerstückchen gemalt hat: Schicht auf Schicht auftragen. Mehrmals murmelt Bergotte „Kleines gelbes Mauerstück mit einem Dachvorsprung, kleines gelbes Mauerstück“ vor sich hin – und stirbt.

Proust hat diese Todesszene nachträglich in das Manuskript von „Die Gefangene“ eingefügt, und Vermeer gehörte zu seinen Lieblingsmalern. Auf einer Holland-Reise hatte er 1902 erstmals Bilder von Vermeer gesehen, darunter „Die Ansicht von Delft“. Im Mai 1921 wiederum besuchte er eine Ausstellung mit holländischer Malerei im Jeu de Paume, wo drei Vermeer-Bilder zu sehen waren, darunter die „Ansicht von Delft“, zusammen mit dem befreundeten Kunstkritiker Jean-Louis Vaudoyer, der mit „Le mystérieux Vermeer“ zuvor eine ausführliche Besprechung der Schau geschrieben hatte.

Auf Vermeer kommt Proust in der „Recherche“ immer mal wieder zu sprechen. Swann schreibt eine Studie über den Maler, überlegt nach Den Haag, Dresden und Braunschweig zu reisen; Albertine kennt Vermeer nicht, auch der Herzog von Guermantes weiß nichts mit ihm anzufangen auf Hinweise von Marcel. Als er den Herzog etwa fragt, ob er die „Ansicht von Delft“ auf einer Den-Haag-Reise gesehen habe, antwortet der Herzog: „Wenn das Bild dort zu sehen ist, habe ich es gesehen.“ Und schließlich Bergotte.

Nach dem kleinen gelben Mauerstück wurde in der Proustforschung natürlich intensivst gesucht. Der eine Biograf meinte es am linken Bildrand entdeckt zu haben, ein anderer am rechten. Doch so wenig offensichtlich es zu erkennen ist, dürfte „le petit pan de mur jaune“ einzig und allein eine Erfindung Marcel Prousts sein – um Literatur und Malerei umso schöner sich überlagern zu lassen.

Gerrit Bartels ist Literaturredakteur und hat „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ manchmal auch in der U-Bahn gelesen.

