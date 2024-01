Radfahrer und Waldbesitzer in Aufruhr Mittelstandsunion will ein Özdemir-Gesetz verhindern

Folgen auf die Bauern bald die Förster? Nachdem Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) an diesem Donnerstag die Einsparungen beim Agrardiesel in einer hitzigen Debatte im Bundestag verteidigt hatte, droht bereits der nächste Ärger. Denn im Dezember hat das Landwirtschaftsministerium (BMEL) den Entwurf für ein neues Waldgesetz erarbeitet. Dieses Vorhaben stößt neben den etwa 700.000 privaten Waldbesitzern, den 14.000 Kommunen die ein Stückchen Wald ihr Eigentum nennen und gut 16 Millionen Mountainbikefahrern sauer auf.

Die Radbranche fürchtet um den Zugang zum Wald für Fahrradfahrer, Waldbesitzer und Förster fürchten Haftstrafen, weil zum Beispiel ungenehmigte Kahlschläge im Wald künftig unter Strafe gestellt werden könnten. Auf ihre Seite stellt sich nun die Mittelstandsunion der CDU/CSU (MIT). Der parteinahe Unternehmerverband fordert, den Entwurf für eine Neuauflage des Waldgesetzes gänzlich zu stoppen. Das teilte die MIT-Vorsitzende mit.

Gitta Connemann wirft dem Bundeslandwirtschaftsminister vor, die Waldbesitzer zu gängeln. © picture alliance / Geisler-Fotopress/Sebastian Gabsch/Geisler-Fotopre

„Die geplante Novelle des Bundeswaldgesetzes bringt gesetzliches Mikromanagement und Bürokratie statt Freiheit für standortgerechten Waldbau. Bundeseinheitliche Regeln statt Stärkung der Vielfalt des Waldes. Eingriffe ins Eigentum statt Rückendeckung für mittelständische Betriebe“, sagte Gitta Connemann dem Tagesspiegel.

Um den Wald zu schützen, soll ein Anreizsystem für Forstwirte ausreichen

Für die Forstwirtschaft sollen nicht strengere Vorschriften gelten, sondern lediglich Mindeststandards. Stattdessen will man die Besitzer und Forstarbeiter über Honorierungs- und Anreizsysteme dazu bringen, den Wald zu schützen. Der Vorschlag des Ministeriums sei „von tiefem Misstrauen gegenüber den Waldbäuerinnen und Waldbauern geprägt“, schreibt die Mittelstandsunion in ihrem Beschluss, der dem Tagesspiegel vorliegt. Das Papier geht nun an die Bundestagsfraktion der Union.

Der Gesetzentwurf ist von tiefem Misstrauen gegenüber den Waldbäuerinnen und Waldbauern geprägt. Gitta Connemann, Vorsitzende der Mittelstandsunion

Das Landwirtschaftsministerium drängt hingegen auf eine Modernisierung des Gesetzes: „Das Bundeswaldgesetz ist fast 50 Jahre alt und stammt aus einer Zeit, in der es die Klimakrise, noch nicht gab“, sagte ein BMEL-Sprecher dem Tagesspiegel. Laut der Waldzustandserhebung 2022 sind vier von fünf Bäumen krank. Der Ministeriumssprecher weist die Vorwürfe aus der Union zurück: „Keinesfalls will sich der Bund im Detail in die Waldbewirtschaftung oder forstbetriebliche Entscheidungen eines einzelnen Waldbesitzers einmischen.“

Aktuell stimmen sich die betroffenen Ministerien noch über die Pläne des BMEL ab. Danach wird die Meinung der Bundesländer und Verbände eingeholt. Im Frühjahr 2024 soll das Bundeskabinett zustimmen, dann ist der Bundestag an der Reihe.