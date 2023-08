Tagesspiegel Plus Rätsel um leeren Berliner Supermarkt : Butter, Milch, Käse - oder was kommt in den Wagen?

Im Berliner Ortsteil Falkenhagener Feld steht an einer viel befahrenen Kreuzung ein Supermarkt leer. Der Kiez rätselt. Jetzt gibt es erste Hinweise zum Abriss und Neubau.