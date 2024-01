René Block und die schelmische Kunst des zweiten Blicks Der Unermüdliche

Sie müssen damals ziemlich viel Spaß gehabt haben. Noch immer glaubt man ein Kichern Richard Hamiltons und das Glucksen René Blocks zu hören, wenn man das Multiple „The Critic Laughs“ (1968-71) betrachtet. Es besteht aus einer elektrischen Zahnbürste der Marke Braun, allerdings mit einem überdimensionalen Plastikgebiss als Aufsatz, das nach dem Einschalten zu wackeln beginnt.

Dazu gehört ein edler Kasten, der mit roter Schleife in einem Werbefilm von einer bezopften Blondine dem Künstler überreicht wird. Am Ende des Clips bricht er selbst in Gelächter aus und zeigt viel Zahn. Gestrenge Kritiker dürften „not amused“ gewesen sein.

Wenn René Block die Entstehungsgeschichte des Multiples erzählt, bei dem als Vorlage für das Gebiss ein von Hamiltons Sohn im Badeort Brighton entdeckter Scherzartikel aus Zucker diente, dann muss er noch immer schmunzeln. „The Critic Laughs“ hängt in seiner Galerie unter einem Glassturz an der Wand. Und auch sonst sind zahlreiche Multiples der Jahre 1966 bis 2022 ausgestellt, in denen er ein Auflagenobjekt nach dem anderen produzierte, 112 insgesamt. Witz, Ironie, Parodie kennzeichnet viele von ihnen.

112 Editionen in 56 Jahren

„Lauter Editionen ...“ lautet lapidar der Titel zur Ausstellung anlässlich des 2023 erschienenen Werkverzeichnis „Drei Hubwagen und ein Blatt Papier“, das zum bereits zurückliegenden achtzigsten Geburtstag René Blocks herauskam. Die charmante Schau ließe sich auch als kleine Schwester der großen Ausstellung im Nürnberger Neuen Museum bezeichnen. Dort sind sämtliche Nummern zu sehen – abgesehen von Grafikmappen, die René Block als Ergänzung von ihm kuratierter Ausstellungen wie der Biennalen 1990 in Sydney oder 1994 in Istanbul produzierte.

In Nürnberg sind auch die Titel gebenden drei Hubwagen von Alicja Kwade ausgestellt. Sie würden ins Hochparterre des Wilmersdorfer Gründerzeithauses kaum hineinpassen. Dafür wird das ebenfalls im Buchtitel erwähnte Blatt Papier von Ceal Floyer präsentiert. Ihre Arbeit besteht aus einem in schmale Streifen zerschnittenen Din-A4-Bogen, die mit Heftklammern aneinander getackert sind und ein zartes Gewölle ergeben, das ebenfalls ein Glassturz schützt.

Wolf Vostell schuf das erste Multiple

Wenn René Block seine Multiples abwandert, dann lässt er nicht nur seine verschiedenen Stationen als Galerist, Kurator, Kunsthallengründer und natürlich Editeur Revue passieren, sondern auch Kunstgeschichte. 1963 kam der Junge vom Niederrhein nach Berlin, um an der Hochschule der Künste zu studieren. Schnell merkte er, dass Ausstellungsräume für unkonventionelle Positionen in der Stadt fehlten und gründete einen Ort dafür zunächst in einem Souterrain in Schöneberg.

Neugierig auf andere Formen der Kunst, vor allem der Verbreitung und angeregt durch den Fluxuskünstler George Maciunas, produzierte er 1966 mit Wolf Vostell sein erstes Auflagenobjekt, das „Klammerbuch“, genauer: kartonierte Texttafeln, die in Schraubzwingen stecken. Auf den Tafeln sind die Handlungsanweisungen unter anderem von Vostells erstem Berliner Happening auf einem Schöneberger Autofriedhof protokolliert. Der damals noch in Köln lebende Bildhauer versorgte den Berliner Junggaleristen mit Namen und Adressen interessanter Künstler im Rheinland.

Zu den Ausstellungen Drei Hubwagen und ein Blatt Papier, Neues Museum, Nürnberg, bis 25.2. Abschließend in Blocks niederrheinischer Heimat: Schloss Moyland, Kurhaus Kleve, Museum Goch.

Lauter Editionen ..., Edition Block, Prager Straße 5, bis 27.7., Mi bis Fr 11–18 Uhr.

Arbeiten auf Papier, KIF, Schaperstr. 11, ab 16.1..

Beuys, Polke, Richter arbeiteten mit ihm zusammen

Die erste Begegnung zwischen den beiden fiel für den Künstler allerdings zunächst ernüchternd aus. Verabredet im historischen Weinhaus von Spandau, hatte sich Vostell die feudale Bewirtung eines Kunsthändlers vorgestellt. Stattdessen musste er feststellen, dass er es mit einem Studenten zu tun hatte, der hier zur Finanzierung seiner Galerie jobbte. Freundlicherweise spendete der Wirt eine Flasche Wein, eine langjährige Zusammenarbeit begann.

Zum Urerlebnis wurde für René Block das legendäre Konzert 1964 im Audimax der Aachener Hochschule, bei dem ein erboster Student Joseph Beuys die Nase blutig schlug. So viel öffentliche Aufmerksamkeit und Zufuhr an künstlerischer Energie wollte der ambitionierte Junggalerist auch für Berlin. Mit dem Umzug in ein Ladenlokal in der Wilmersdorfer Schaperstraße, welches er 15 Jahre lang bespielte, schuf Block eine solch virulente Adresse.

Bald übernahm er auch die Räume auf der anderen Seite des Hauseingangs und etablierte hier einen Ausstellungsraum für seine Editionen. Zum berühmtesten Stück wurde der Filzanzug von Joseph Beuys, von dem sich ein Exemplar heute im New Yorker Museum of Modern Art befindet, ebenso Richard Hamiltons „The Critic Laughs“.

Richter, Polke, Blinky Palermo, Marcel Broodthaers - sie alle produzierten Multiples mit ihm. Von jedem behielt René Block, der heute als einer der kunsthistorisch wichtigsten Herausgeber von Editionen gilt, ein Exemplar zurück, die nun in Nürnberg zu sehen sind. Die Verbindung dorthin besteht seit Eröffnung des Museums; im Jahr 2000 stellte René Block, der nebenher auch noch Sammler ist, rund 150 Werke seiner Kollektion als Dauerleihgabe zur Verfügung.

Zum Buch René Block: Drei Hubwagen und ein Blatt Papier, Gesamtverzeichnis der Editionen 1966-2022, erschienen bei Schirmer/Mosel, 352 S., 676 Abb., 68 Euro

In Berlin hängen die immer noch käuflich zu erwerbenden Stücke. Darunter auch ein Objekt von K.H. Hödicke mit dem Titel „Römisches Meer, Brandung“ aus dem Jahr 1968, zu dem ihn sein Aufenthalt in der Villa Massimo ein Jahr zuvor inspirierte. Die auslaufenden Wellen bestehen bei Hödicke allerdings aus vier hintereinander gestaffelten Kunststofffolien, die dennoch Poesie besitzen.

Der Verkauf kann warten

Als Editeur verstand sich Block stets weniger als Händler, sondern mehr als Partner der Künstler. Dazu gehört auch der lange Atem, manche Auflagen verkaufen sich nicht so schnell, was auch sein Gutes hat. Sie können mit den Jahren an Wert gewinnen.

Dass er als Galerist dennoch Geschäftssinn besaß, attestiert sein Coup auf dem 3. Kölner Kunstmarkt 1969, bei dem er das erste Werk zeitgenössischer Kunst für über 100.000 DM verkaufte. Am letzten Tag der Kunstmesse erwarb ein aufstrebender Sammler „The pack (Das Rudel)“ von Joseph Beuys für 110.000 Mark, bestehend aus einem VW-Bulli mit 24 Holzschlitten, von denen jeder mit Fett, Filzdecke, Gurten und Stablampe ausgestattet war.

Ein „Denkzettel“ als Köder

Die Editionen hat René Block mit seinem 80. Geburtstag abgeschlossen, den Laden in der Prager Straße aber führt er immer noch, Ausstellungen und Verkauf gehen weiter. Und als könnte er auch von der Schaperstraße 11 nicht ganz lassen, wo seine Frau Ursula nach der Schließung von 1981 bis 2014 eine Schallplattenhandlung und die Galerie „Gelbe Musik“ führte, wird dort nun zumindest das Schaufenster unter dem Titel „KIF - Kunst im Fenster“ wieder aktiviert.

Ab 16. Januar (Eröffnung 18-20 Uhr), sind dort „Arbeiten auf Papier aus dem Archiv der Edition“ zu sehen. Das teure Werkverzeichnis erwies sich als nicht ganz leicht verkäuflich, deshalb bietet René Block nun Vorzugsausgaben an. Bei ihnen legt er noch einen „Denkzettel“ von Ludwig Gosewitz und Tomas Schmit, einen Flyer von James Lee Byars, einen kleinen Farbdruck von Ayse Erkmen oder eine Ecke des Kunstmarkt-Katalogs von Stefan Wewerka drauf.

Sammler dürfte das nochmals neugierig machen. Mancher anderer mag auf diesem Weg zu den Originalen der Editon Block gelangen und Hamiltons Kritiker-Lachen erliegen.