Restaurantkritik Osterberger Die Boyband unter den Restaurants

Das „Osterberger“ erinnert in der Konzeption ein bisschen an eine Boygroup: Ist für jede/n was dabei. Das Ambiente ist schlicht und geschmackvoll, weiß gedeckte Tische, schwarze Stühle, rosa Bänke und eine blitzende Bar im Hintergrund. Eine schwarze Markise schützt die Gäste auf der geräumigen, zur Straße hin gelegenen Außenterrasse vor Sonne und leichtem Regen.