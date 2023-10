Rückkehr eines Gemäldes nach München Im Krieg entwendet, in Chicago entdeckt

Ein während des Zweiten Weltkrieges entwendetes Gemälde ist in den USA wieder aufgetaucht und kommt zurück in die Alte Pinakothek in München. Das Gemälde „Landschaft italienischen Charakters“ des österreichischen Malers Johann Franz Nepomuk Lauterer (1700-1733) wurde nun bei einer Zeremonie im Generalkonsulat in Chicago durch Vertreter des FBI an Bernd Ebert übergeben, den Sammlungsleiter für holländische und deutsche Barockmalerei an der Alten Pinakothek in München.

Damit geht eine Odyssee zu Ende. Das Gemälde war 1945 offenbar als Kriegstrophäe aus den Beständen des Museums mitgenommen worden. 2011 tauchte das Werk im Kunsthandel auf, verschwand jedoch wieder, nachdem das Museum seinen Anspruch darauf angemeldet hatte. Ein Jahr später wurde es in die Lost Art-Datenbank der Deutschen Zentrums Kulturgutverluste aufgenommen.

Ein weiteres Jahrzehnt später meldete sich eine Person aus Chicago, die angab „ein gestohlenes oder geraubtes Gemälde“ zu besitzen, das ihr Onkel nach dessen Soldatenzeit im Zweiten Weltkrieg in die USA mitgebracht habe. Zunächst wollte der heutige Besitzer für die Herausgabe bezahlt werden, was Art Recovery International, ein auf Auffinden und Wiederbeschaffung spezialisiertes Unternehmen, jedoch ablehnte. Unternehmensgründer Christopher Marinello, der die Verhandlungen führte, lehnte jedoch ab. Mit Hilfe von Anwälten und des FBI-Kunstverbrecherteams konnte schließlich einebedingungslose Herausgabe des Werks erzielt werden.

Mehr zum Thema Kunstraub Kunstraub im British Museum Heimsuchung und Heimholung

Das Barockgemälde wird demnächst mit seinem Gegenstück, dem Lauterer-Gemälde „Italienische Landschaft“, in der Alten Pinakothek ausgestellt, kündigte Chefkurator bei der Übergabe an. Zusammen bilden die beiden Bilder eine Panoramaszene an einem Flussübergang mit Reisenden und Hirten mit Zigen, Kühen, Eseln und Schafen.