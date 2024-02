Tagesspiegel Plus Schon in den nächsten Wochen : 1500 Busse und 400 Trams in Berlin bekommen WLAN

Seit Jahren klagen Fahrgäste über schlechtes oder fehlendes Internet bei der BVG. Nun geht alles ganz schnell. Bis Ende März werden 1500 Busse mit WLAN ausgestattet, ebenso 381 Straßenbahnen.