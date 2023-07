Sicherung der Energieversorgung London will neue Lizenzen für Öl- und Gasbohrungen in Nordsee vergeben

Die britische Regierung hat angekündigt, sie werde „hunderte“ neue Lizenzen für Öl- und Gasbohrungen vor allem in der Nordsee vergeben. „Heute mehr als je zuvor ist es unerlässlich, dass wir unsere Energiesicherheit stärken“, erklärte am Montag Premierminister Rishi Sunak.

Private Haushalte und Unternehmen in Großbritannien seien auf „günstigere und saubere Energie“ angewiesen.

Der Zeitung „Sunday Telegraph“ hatte Sunak bereits gesagt: „Jeder vernünftige Mensch erkennt an, dass wir fossile Brennstoffe als Teil der Transformation zur Klimaneutralität brauchen.“ Ein Stopp der Förderung fossiler Brennstoffe würde „200.000 Jobs in etwa 30 Sektoren gefährden“ und dem Staat Steuergelder in zweistelliger Milliardenhöhe entziehen.

Großbritannien hat sich verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu werden - die Kohlenstoffemissionen müssen dann durch Bindung des Kohlenstoffs an anderer Stelle ausgeglichen sein.

Sunak erklärte am Montag, auch 2050 werde noch ein Viertel des Energiebedarfs des Landes durch Öl und Gas gedeckt werden. (AFP)