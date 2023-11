Spandau, deine Weihnachtsmärkte Drinks und DJs, Gottesdienst und Glühwein

Spandau hat unzählige Weihnachtsmärkte. Der Bezirksnewsletter des Tagesspiegel gibt Tipps, nennt Termine, stellt Orte vor. Diesmal: Advent am Barfly, Weinladen und im Johannesstift. P.S.: Im nächsten Spandau-Newsletter finden Sie mehr als 10 Weihnachtstermine, die allein rund um den 1. Advent in Spandau geplant sind.

Diese Altbau-Ecke hat viel Charme und auch ein schönes Weihnachtsfest: Gemeint ist der Kiez zwischen dem beliebten Lokal „Barfly“ und der Bertolt-Brecht-Schule in Berlin-Wilhelmstadt. Dort findet am 2. und 3. Dezember der diesjährige Weihnachtsmarkt statt: mit Drinks und DJ, Kinderschminken und Familienbespaßung und dem stimmungsvollen Adventssingen (18 Uhr). Kunst- und Geschenkestände werden natürlich auch aufgebaut. Los geht’s am 2. Dezember um 16 Uhr, am 3. Dezember um 13 Uhr.

Die zwei Chefinnen vom Barfly. © frank gehrke/promo

Seine Premiere hatte der Markt nach einigen Corona-Verzögerungen letztes Jahr und war bestens besucht („Weihnachtssingen wie beim 1. FC Union, nur kleiner..“). Dahinter steckt ein Netzwerk aus bekannten Gastronomen. Die kleine Brüderstraße ist eine beliebte Spandauer Kneipenecke.

Nur wenige Meter entfernt lädt noch eine Spandauer Institution zum Fest: der Weinladen am Metzer Platz um Familie Trump-Berndt.

Die Familie hinter dem Weinladen. © privat

„Wir eröffnen die Adventszeit mit unserem Adventskonzert am 3. Dezember hier bei uns auf dem Hinterhof mit schwäbischem Glühwein und Musik, los geht es ab 16.30 Uhr“, schreibt die Unternehmerfamilie. Das Weingeschäft existiert schon seit über 40 Jahren und hat sich berlinweit einen Namen gemacht.

Wahrzeichen im Spandauer Norden: die Stiftskirche im Johannesstift. © André Görke

Ebenfalls am 1. Advent lädt ein weiterer Weihnachtsmarkt ein, der ziemlich beliebt und bekannt ist: der Adventsmarkt im Johannesstift. „Er findet aber in veränderter, kleinerer Form zwischen Kirche und Stiftsallee statt“, schrieben die Veranstalter an den Spandau-Newsletter, in dem noch viel, viel mehr Tipps und Termine genannt werden.

„Zu Beginn wird um 11 Uhr zum 1. Advents-Gottesdienst in einfacher Sprache in der Stiftskirche gefeiert, bei dem die erste weiße Kerze am traditionellen Wichern-Adventskranz angezündet wird. Anschließend öffnen rund um die Kirche die Stände von 12 bis 19 Uhr. Es gibt Kunsthandwerk, Selbstgemachtes, Kerzen, Bücher und Geschenke.“ Und um 17 Uhr wird zu einem Gottesdienst bei Kerzenschein in der Stiftskirche eingeladen.

