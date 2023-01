1. Etappe des Ocean Race Boris Herrmann als Dritter im Ziel in Cabo Verde

Am frühen Samstagmorgen machte Kevin Escoffier die Sache perfekt: Er fuhr mit seiner vierköpfigen „Holcim-PRB“-Crew über die Ziellinie der ersten Etappe des Ocean Race in Mindelo auf den Kapverden. Niemand hatte sie vor ihm erreicht. Drei Stunden später traf Charlie Enrights „11th Hour“ ein, gefolgt von „Malizia“-Skipper Boris Herrmann an dritter Stelle.

Das Führungstrio hatte die 1900-Meilen-Strecke zuletzt in dieser Reihenfolge unter sich ausgemacht, wobei sich für die Verfolger wenig Möglichkeiten boten, an Escoffier vorbeizuziehen. Dafür waren die Bedingungen in diesem Passatwindsektor des Atlantiks zu konstant.

Mit beträchtlichem Abstand folgten Paul Meilhats „Biotherm“, die nach einem furiosen Start schnell zurückgefallen waren, und das „Guyot“-Team um Benjamin Dutreux mit den Berlinern Robert Stanjek und Philip Kasüske an Bord. Ihr Rückstand auf den Etappensieger betrug bei dessen Zieleinlauf über 300 Meilen, was etwa einem Tag entspricht.

Die Etappe gibt Aufschluss über die Wettkampfhärte

Damit müssen sich die langsameren Imoca-Yachten trotz ihrer Foils sogar den besten VO65-Yachten geschlagen geben. Von denen erreichte das polnische „Windwhisper“-Team am Samstag als erste das Ziel. Es hatte einen Vorsprung von 50 Meilen auf die holländischen Verfolger vom „Team Jajo“ herausgesegelt. Als Dritte traf die portugiesische Mannschaft der Mirpuri Foundation auf den Kapverden ein.

Kevin Escoffier bei seiner Ankunft auf den Kapverden. © Sailing Energy / The Ocean Race

Obwohl die Kurzetappe von 1900 Meilen nur etwa ein Zwanzigstel der Gesamtdistanz um die Erde darstellt, gibt sie doch Aufschluss über die Wettkämpfhärte der einzelnen Imoca-Crews.

So fiel die Vorentscheidung unter den fünf Teams früh. Nachdem sich „Biotherm“ mit einem furiosen Start bei perfekten Raumschotsbedingungen an die Spitze des Highspeed-Feldes gesetzt hatte, wurde das Ranking an der Südostecke Spaniens neu sortiert. Die Imocas blieben in einer Hochdruckbrücke hängen. In dieser Flaute schlugen sich „11th Hour“ sowie „Holcim-PRB“ nach Süden durch, während „Malizia“ und „Biotherm“ ihr Glück im Westen suchten. Der Südkurs zahlte sich aus in diesem Glücksspiel, das sehr von lokalen Effekten abhängt. Die Verlierer fielen bald zehn Meilen zurück.

Freie Aussicht hat man auf einem Imoca nur nach hinten. © Julien Champolion / Holcim - PRB

Das erscheint wenig, doch ging es am folgenden Tag vor allem darum, sich unbeschadet zur Straße von Gibraltar durchzuschlagen. Winde in Orkanstärke aus West fegten über die Teilnehmer hinweg. Es war der erste Materialtest bei diesem an Beanspruchungen nicht eben armen Marathon. Herrmann berichtete hinterher, dass sie sich an Bord der „Malizia“ in den ersten drei Tagen kaum verständigen konnten, so laut sei der Lärm des Bootes gewesen, dessen Rumpf ohne Unterlass in die heranrollenden Wellen krachte. Da war für taktische Überholoptionen wenig Raum.

1900 Meilen wurden auf der ersten Etappe zurückgelegt.

Die Devise lautete, das Gröbste abzuwettern und bloß keinen Schaden zu verursachen. Aber Probleme ließen nicht auf sich warten. An Bord der „Guyot“ entdeckten sie einen Riss im Großsegel, den zu flicken vor allem bedeutete, Fahrt zu reduzieren in der turbulenten See. Dasselbe Schicksal ereilte „11th Hour“.

Wenn in den 50 Jahren, die es das Ocean Race schon gibt, ein Formatwechsel wie zuletzt mit der Einführung der Imoca-Klasse vollzogen wurde, hatte das reine Segeln erstmal nicht so große Bedeutung und wurde von technischen Problemen überlagert. Die Racer, ob W60, VO70 oder VO65, hatten mehr mit schwimmenden Werkstätten zu tun als mit Rennyachten.

Der Imoca-Typ mag zwar reichlich erprobt sein, wenn auch nicht unter Bedingungen eines Mannschaftsrennens, das dem Material mehr abverlangt als Solosegler oder Zwei-Personen-Crews. Ein schwerer Schaden würde ein Team dennoch unweigerlich aus dem Wettbewerb katapultieren - so eng, wie der Zeitplan gestrickt ist.

„Malizia“-Skipper Boris Herrmann gibt erste Interviews nach dem Ende der 1. Etappe. © Sailing Energy / The Ocean Race

Wer als erster die gleichmäßigen Passatwinde auf dem Atlantik erreichen würde, wäre vorne und uneinholbar, hatte Herrmann vor der Etappe prophezeit. Und so kam es auch. Aus dem geringen Vorsprung einer Sichtweite wurden schnell 50 Meilen und mehr, als die beiden Führenden auf den Atlantik hinauskreuzten und dort komfortablere Bedingungen vorfanden.

Der Weg durch die kanarischen Inselgruppe eröffnete den Verfolgern noch einmal taktische Optionen, aber sie zahlten sich kaum aus. Dennoch dürfte das Segelverhalten der „Malizia-Seaexplorer“ ihrem deutschen Skipper Mut gemacht haben. Obwohl die eigenwillige Konstruktion viel schwerfälliger wirkt als die Konkurrenz, erwies sie sich auf dem Schlussstück der Etappe überraschend schnell und stabil.

Dickhäuter unter Leichtgewichten. Die „Malizia“ vom Designbüro VPLP sieht schwerfälliger aus, als sie ist. © Antoine Auriol / Malizia

Sie loggte die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit, und Drohnenaufnahmen des On-Bord-Reporters Antoine Auriol liefern eine Studio ihres geschmeidigen Flugverhaltens, bei dem der üppige Bug fast nie ins Wasser taucht und kaum je Bremswirkung entfaltet - anders als bei den schmaleren Schnitten der Konkurrenz. Die neuen Foils der „Malizia“ erfüllen ihren Zweck.

Das Boot bekomme eine „Seele“, sagt Herrmann einmal erfreut in einem von Bord gesendeten Video. Das sei wie bei einem neuen Restaurant, dessen Küche von Anfang an gut sei, aber wohl fühle man sich in dem Restaurant erst, wenn es zu leben beginne. Er und seine Mitstreiter Will Harris, Rosalin Kuiper und Nicolas Lunven haben das Boot offenkundig eingelebt.

Das Rennen wird am 25. Januar fortgesetzt. Die 2. Etappe führt nach Kapstadt in Südafrika, wie die Imocas geschätzte drei Wochen später eintreffen werden.

Zur Startseite