Zur Basketball-Philosophie des Aito Garcia Reneses gehört es, das Spiel laufen zu lassen. Möglichst viel Fluss soll auf dem Parkett herrschen, das Spiel nicht ständig unterbrochen werden. Absichtliche Fouls sind unter dem Trainer von Alba Berlin gar völlig verpönt. Die amtliche Bestätigung dafür gab es am Sonntagnachmittag in der Arena am Ostbahnhof vor dem dritten Spiel der Play-off-Viertelfinalserie gegen Ulm: Da wurde das Team für die wenigsten Fouls in der Basketball-Bundesliga (BBL) mit dem Fairness-Award der Liga ausgezeichnet. Das anschließende Spiel hatte jedoch lange Zeit wenig Fluss, und so hatten die Berliner beim 100:83 (17:20, 33:23, 25:15, 25:25) zumindest vorübergehend einige Mühe. Durch den dritten Sieg im dritten Spiel der Serie vor 10.660 Zuschauern steht das Team nun im Halbfinale und trifft dort kommendes Wochenende auf Oldenburg.

Bei aller Fairness kann man sich jedoch fragen, was die Alba-Profis unter der Woche im Training so veranstalten. Auch vor dem Spiel gegen Ulm fielen bei den Berlinern wieder zwei Spieler mit Verletzungen aus: Landry Nnoko hatte im Training einen Stoß bekommen und fehlte mit Rückenproblemen, bei seinem Center-Kollege Dennis Clifford war es gar ein Schlag auf den Kopf, er setzte mit einer Gehirnerschütterung aus. Dafür kehrte Peyton Siva ins Team zurück, er hatte in den ersten beiden Spielen der Serie mit einer Knöchelverletzung – aus dem Training – ausgesetzt.

Und auch in den 40 Minuten auf dem Parkett ging es dann ziemlich ruppig zu. Alba hatte gewohnt zügig losgelegt, nach einem Schnellangriff über Rokas Giedraitis stand es 15:7 für die Berliner. Dann nahm Ulms Trainer Thorsten Leibenath jedoch eine Auszeit, und von nun an ging sein Team physischer ans Werk. Auf dem Feld wurde es dadurch hektischer, was den Berlinern gar nicht schmeckte: Sie kassierten prompt einen 2:14-Lauf. „Alba ist nervös!“, sangen die mitgereisten Ulmer Fans schon, als Martin Hermannsson dann auch noch gleich zwei Freiwürfe danebenlegte.

Von nun an gab es kaum noch einen Angriff, der nicht durch ein Foul gestoppt wurde. Von Fluss war da nur noch wenig zu spüren, und von Fairness-Award noch weniger. Schon in den ersten drei Minuten des zweiten Viertels hatten die Schiedsrichter fünf Fouls gegen Alba Berlin verhängt. Selbst der sonst so besonnene Coach Reneses fuchtelte an der Seitenlinie herum und wurde ermahnt. Das Publikum geriet ebenso in Rage.

Das schien jedoch auch das Team zurück ins Spiel zu holen. Vor allem Peyton Siva drehte auf, als sei er nie weg gewesen. Mit zwei Dreiern und einem Korbleger brachte er Alba zur Halbzeit wieder nach vorne. Im dritten Viertel machte es sich dann langsam bemerkbar, dass die Ulmer verletzungsbedingt nur zu zehnt angetreten waren. Das physische Level der ersten Halbzeit konnten die Schwaben nicht mehr halten. Und so kam auf einmal Albas Fluss zurück. Sie zogen nun eiskalt davon und hatten vor dem letzten Viertel 17 Punkte Abstand zwischen sich und ihren Gegner geschaufelt.

Mehr zum Thema Alba Berlin nach dem Play-off-Sieg in Ulm Tolle Ausgangslage dank coolem Hermannsson

Ganz aufgegeben hatten sich die Ulmer jedoch noch nicht. Gavin Schilling verkürzte unter dem Korb noch einmal auf unter zehn Punkte (81:72). Doch enger wurde es nicht mehr. Eine ganze Woche Zeit hat Alba nun, um sich auf das erste Halbfinalspiel gegen Oldenburg vorzubereiten. Es wird im Training dann vielleicht nicht ganz so ruppig zugehen.