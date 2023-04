1:1 gegen Manchester City FC Bayern verpasst Einzug ins Halbfinale der Champions League

Der FC Bayern München ist im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Der deutsche Fußball-Rekordmeister kam am Mittwochabend im Rückspiel gegen Manchester City nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus, das Hinspiel hatten die Münchner mit 0:3 verloren. Der norwegische Nationalspieler Erling Haaland (57. Minute) brachte die Gäste in Führung, Joshua Kimmich (83.) verwandelte einen Handelfmeter zum späten Ausgleich. Bayern-Trainer Thomas Tuchel sah kurz vor Schluss wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte und musste in der 86. Minute auf die Tribüne.

Stürmerstar Haaland schoss in der ersten Halbzeit einen Handelfmeter über das Tor. Bayern-Profi Dayot Upamecano hatte zuvor einen Schuss von Ilkay Gündogan mit dem Arm abgefälscht (35.). Im dritten Jahr nacheinander wurde so das Viertelfinale für die Bayern zur Endstation in der Königsklasse. Guardiola spielt mit seinem Team dagegen nun gegen Titelverteidiger Real Madrid um den Einzug ins Endspiel. (dpa)