17 Jahre alte Golferin Chiara Noja Deutschland hat das Supertalent

Der Hype um Chiara Noja ist in diesen Tagen auch im Golf- und Country Club Seddiner See spürbar. Das aktuell wohl größte deutsche Golftalent hat beim German Masters ein Heimspiel, schließlich ist Noja gebürtige Berlinerin. In der ersten Runde am Donnerstag wurde sie dauerhaft von zwei jungen Fans begleitet und dabei lautstark angefeuert. „Die sind rumgerannt, hatten viel Spaß und haben mitgefiebert“, erzählte Noja hinterher und wirkte dabei sehr erwachsen.

Dabei wurde sie selbst vor drei Monaten gerade einmal 17 Jahre alt und geht noch zur Schule – mehr oder weniger. Denn die Biografie der Berliner liest sich wie Weltreisebericht. Mit 7 Jahren zog sie mit der Familie nach England, 2020 weiter nach Dubai. Ihren ersten Profi-Titel gewann sie im Vorjahr in Saudi-Arabien und in der vergangenen Woche gab sie ihr Debüt auf der US-Tour in New Jersey, wo sie im Vorfeld als „European teen golf sensation“ bezeichnet wurde und dann auch gleich mal Zwölfte wurde.

Zum German Masters kam sie „richtig müde“, wie sie erzählte und hätte erst einmal „elf Stunden schlafen“ müssen. Trotzdem hielt sie ihr Ergebnis zum Auftakt gut zusammen und spielte mit zwei unter Par eine sehr solide Runde. Sie selbst nannte es „interessantes Golf“ – und deutete damit an, wie es um ihre Ambitionen bestellt ist: es sind die allerhöchsten. Entsprechend gilt dem Sport ihre volle Konzentration und so blockte ihr Management für diese Woche auch alle Interviewanfragen konsequent ab. Dass sie ihre Karriere bereits als Teenager in professionelle Hände legt, zeigt, was Noja von sich und die Fachwelt von ihr erwartet.

Fakten zu Chiara Noja Alter: 17

Geburtsort: Berlin

Wohnort: Dubai

Turniersiege: 2

Weltrangliste: 91

Schon jetzt ist sie als Nummer 91 der Welt die beste deutsche Golfspielerin. In der Saisonwertung der Ladies European Tour (LET), zu der das German Masters in dieser Woche zählt, belegt Noja derzeit den fünften Platz. Sie spielt ungemein konstant, verpasste als Profi noch keinen Cut und gilt bereits als ernsthafte Kandidatin für den Solheim Cup, dem Mannschaftswettbewerb im Frauen-Golf zwischen einem Europa-Team und den USA, der in diesem Jahr im September in Malaga stattfindet.

Nojas Spiel wirkt bereits sehr ausgereift, was wohl auch daran liegt, dass sie schon mit drei Jahren auf dem Golfplatz stand. Ihre Eltern waren begeisterte Spieler, die kleine Chiara fand Golf aber anfangs eher langweilig. Doch irgendwann wurde ihre Leidenschaft geweckt und sie entwickelte sich rasant.

Noja kann den Ball enorm weit schlagen

Von Vorteil für Noja ist ihre Körpergröße von 1,83 Meter, die sie gut in ihren Schwung einfließen lässt. Alles wirkt gleichermaßen rund wie kraftvoll, so weit wie bei der jungen Deutschen fliegt der Ball nach dem Abschlag im Schnitt bei keiner anderen Spielerin auf der LET. Ihre Entwicklung ist auch deswegen so bemerkenswert, weil die Corona-Pandemie es ihr zwischenzeitlich erschwerte, auf Nachwuchsebene Erfahrungen zu sammeln.

Vor ihrem Profidebüt formulierte sie als damals 15-Jährige ihre Ziele. Sie wolle die Nummer eins werden, auf der LPGA-Tour in den USA spielen und ein paar Majors gewinnen. So wie es jede ambitionierte Jugendgolferin möchte. Chiara Noja hat dafür noch einen weiten Weg vor sich, den Anfang hat sie allerdings gemacht und dabei viele Experten beeindruckt.

Auch am Freitag war das im Golf- und Country Club Seddiner See wieder der Fall. Noja musste früh auf die Runde, einige Regenschauer überstehen und kam mit im Vergleich zum Vortag ganz anderen Platzverhältnissen dennoch gut klar. Vor dem Wochenende liegt sie in aussichtsreicher Position mit sechs unter Par und bekommt dann auch noch weitere Unterstützung bei ihrem Heimspiel.

Neben ihrem Vater, der als ihr Caddie fungiert, hat sich dann auch ihre Mutter beim German Masters angesagt. Zusammen wird die Familie dem Hype um Chiara trotzen und ihn je nach Endergebnis am Sonntag wohl trotzdem noch zusätzlich befeuern. Dass sie deswegen nervös wird, ist allerdings eher nicht zu erwarten oder wie sie es selbst lachend ausdrückte: „Ich bin ja ein Einzelkind, deswegen brauche ich ab und an vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit.“