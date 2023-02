19. Spieltag der Fußball-Bundesliga Union übernimmt Tabellenführung, Hertha verliert weiter

Der 1. FC Union Berlin hat durch einen 2:1 (1:0)-Sieg über den FSV Mainz 05 zumindest vorübergehend die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga übernommen. Kevin Behrens vor der Pause und der später für ihn eingewechselte Jordan trafen für die Köpenicker. Für Mainz erzielte der frühere Union Marcus Ingvartsen per Elfmeter das zwischenzeitliche 1:1.

Union liegt zwei Punkte vor dem FC Bayern, der am Sonntag in Wolfsburg gastiert. Dritter ist Borussia Dortmund, das gegen den SC Freiburg mit 5:1 (1:1) gewann. Dabei profitierte der BVB von einem frühen Platzverweis für Gäste-Spieler Kiliann Sildillia, der schon in der 16. Minute Gelb-Rot sah. Besonders groß war der Jubel als Sebastien Haller nach einer Ecke zum 3:1 einköpfte. Für den Angreifer war es das erste Tor nach seinem Hodenkrebstherapie und das erste für den BVB in einem Pflichtspiel.

Hertha BSC unterlag bei Eintracht Frankfurt mit 0:3 (0:2) und zeigte dabei in der ersten Halbzeit eine ganz schwache Leistung. Der französische Vize-Weltmeister Kolo Muani traf erst per Elfmeter (21. Minute) und sieben Minuten später zum 2:0. Nach der Pause wurden die Berliner besser, wirklich in Gefahr geriet der Frankfurter Sieg aber nicht mehr. In der Nachspielzeit traf Aurelio Buta noch zum 3:0 für die Eintracht.

Sebastien Hallers Premierentreffer für Dortmund wurde ausgiebig gefeiert. © Reuters/Piroschka Van De Wouw

Hertha bleibt damit Vorletzter, hat nun aber schon fünf Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz, da parallel der VfL Bochum 5:2 (3:0) gegen die TSG Hoffenheim gewann und damit den vierten Heimsieg in Folge feierte. Bei den Hoffenheimern dürfte Trainer André Breitenreiter nach dem neunten sieglosen Spiel nacheinander kaum mehr zu halten sein.

Keine Tore gab es zwischen dem 1. FC Köln und RB Leipzig, beide Teams bleiben damit in diesem Jahr ungeschlagen. Die Kölner spielten dabei zum zweiten Mal in Folge 0:0.

Bereits am Freitagabend hatte der FC Augsburg 1:0 (0:0) gegen Bayer Leverkusen gewonnen und sich damit etwas Luft im Tabellenkeller verschafft (Tsp).

