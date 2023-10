Tagesspiegel Plus 1993 im kalten und ziemlich leeren Olympiastadion : So lief das erste Champions-League-Spiel in Berlin

Hertha BSC spielte schon in der Champions League, der 1. FC Union ist aktuell dabei. Aber es gab schon viel früher eine Partie in diesem Wettbewerb in der Stadt. Ohne Berliner Beteiligung.