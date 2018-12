In den Kurven herrschte Stille. Fahnen, Trommeln und andere handelsübliche Krachmacher sind am Samstag in der Fußball-Arena von Hannover und bundesweit 45 Minuten lang ausdrücklich nicht zum Einsatz gekommen. Die aktive Fanszene aus der niedersächsischen Landeshauptstadt und Berlin hatte im Vorfeld des 13. Bundesliga-Spieltags zu einem Stimmungsboykott aufgerufen, um der Forderung Nachdruck zu verleihen, Montagsspiele aus dem Kalender zu nehmen und „fangerechte Anstoßzeiten“ zu gewährleisten, wie es auf einem Plakat des Berliner Anhangs hieß. Abgesehen von ein paar wenigen empörten Zwischenrufen kam einfach mal nichts aus den Blöcken, die normalerweise richtig Alarm machen.

Das Spiel zwischen Hannover 96 und Hertha BSC war dann - passenderweise - ähnlich erbaulich und mitreißend wie die Stimmung auf den Rängen. Eine Halbzeit lang hatte die Paarung in etwa den Unterhaltungswert trocknender Farbe, erst in den zweiten 45 Minuten wurde es ansehnlicher. Am Ende stand ein verdienter 2:0 (1:0)-Auswärtserfolg für die Mannschaft von Trainer Pal Dardai, die obendrein ihren Negativ-Lauf der vergangenen Wochen beendete und vor 35800 Zuschauern den ersten Sieg seit dem 2:0 über den FC Bayern Ende September feiern durfte. Die Berliner haben damit auch wieder den Anschluss zu den Europapokalplätzen hergestellt. Hannover rutschte dagegen vom drittletzten auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

Im Vergleich zum 3:3 gegen Hoffenheim vor einer Woche nahm Dardai zwei Änderungen in seiner Startformation vor: Für Derrick Luckassen rückte Jordan Torunarigha in die Innenverteidigung, darüber hinaus musste Ondrej Duda Platz machen für Davie Selke, der wie angekündigt als zweite echte Spitze neben Kapitän Vedad Ibisevic auflief. Die offensivere Ausrichtung brachte zunächst allerdings nichts Zählbares ein: beide Abordnungen waren in der Anfangsphase primär auf Fehlervermeidung aus und gingen wenig Risiko.

Ibisevic' Tor bereitet Torunarigha vor

Einen ersten Warnschuss gab Marko Grujic ab, dessen Versuch von der Strafraumgrenze am Außennetz landete. Auf der Gegenseite strich ein Ball von Niclas Füllkrug knapp am von Rune Jarstein gehüteten Berliner Tor vorbei. Mit der dritten Halbchance durch Salomon Kalou, der nach Vorarbeit von Valentino Lazaro an der vielbeinigen 96-Abwehr scheiterte, wäre die Geschichte des ersten Durchgangs dann auch schon zu Ende erzählt gewesen - wenn Jordan Torunarigha kurz vor der Pause nicht seinen großen Auftritt gehabt hätte: Der Innenverteidiger, nach auskurierter Achillessehnen-Verletzung erstmals seit dem dritten Spieltag wieder in der Startformation, drückte quasi mit dem Pausenpfiff einen Lazaro-Eckball zum 0:1 ins lange Ecke. Am grundsätzlichen Eindruck des ersten Durchgangs änderte der Treffer jedoch nicht viel. Man musste sich schon große Mühe geben, die Partie als das einzuordnen, was sie auf dem Papier war: ein Duell in der höchsten und folglich besten Spielklasse des Fußball-Landes. Immerhin führte zur Pause das aktivere, mutigere und entschlossenere Team.

Nach dem Seitenwechsel legten die Anhänger ihre Zurückhaltung endlich ab - und die Herren Profis auf dem Feld taten es ihnen gleich. Arne Maier vergab die erste Berliner Chance, nachdem er von Davie Selke in Szene gesetzt worden war. Auch die Hannoveraner agierten nun mutiger und investierten in der Offensive mehr. Dadurch ergaben sich für Hertha wiederum Räume zum kontern. Einem weiteren, womöglich vorentscheidenden Treffer verweigerte Schiedsrichter Felix Brych schließlich nach einer Stunde die Anerkennung: Ibisevic drehte bereits jubelnd Richtung Fankurve ab, als das Tor wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen wurde.

So mussten die Berliner gegen spielerisch sehr beschränkte 96er länger zittern, als es ihnen lieb sein konnte, gerade angesichts der sich häufenden Kontergelegenheiten. Coach Dardai ruderte in der Schlussphase wie ein Wilder mit den Armen an der Seitenlinie herum - wohlwissend, dass derartige Nachlässigkeiten im Regelfall bestraft werden. Nach 74 Minuten konnte er sich dann aber zurücklehnen: der aufgerückte Torunarigha bediente Ibisevic mit einem wunderbaren Flankenball im Sturmzentrum - und der Kapitän finalisierte den Auswärtssieg mit einem aufgesetzten Kopfball zum 0:2 in die lange Ecke.