Auch im Bremer Weserstadion fanden die politischen Ereignisse der vergangenen Tage ein Echo. „FDP, CDU + AfD? Wohl doch nicht in Geschichte aufgepasst“, plakatierten Werder-Fans beim Bundesliga-Heimspiel ihrer Elf gegen den 1. FC Union. Für politische Botschaften war beim 0:2 (0:0) besonders im ersten Abschnitt viel Zeit, denn sportlich hielt das Duell zwischen dem Tabellen-16. Bremen und dem Zwölften Union, was befürchtet worden war: nämlich wenige Torraumszenen, dafür viel Krampf und Kampf. In Hälfte zwei, in der Marius Bülter doppelt für die Berliner traf, wurde es dann deutlich besser.

27 Minuten dauerte es, bis die Bremer Zuschauer ein erstes Mal erregt aufsprangen – da hatte Maximilian Eggestein die bis dahin beste Chance des Spiels. Jubeln durften sie nicht, weil es Eggestein gelang, den Ball aus fünf Metern neben statt ins Tor zu setzen.

In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf überschaubarem Niveau

Es war so etwas wie ein kleines Signal für die Heimelf, in der Folge schwungvoller nach vorn zu spielen. Die Grün-Weißen erarbeiteten sich Feldvorteile und waren in jener Phase von zwei spielschwachen Teams das etwas stärkere. Allerdings fehlte den Gastgebern im letzten Drittel die Präzision. Einmal schoss Eggestein aus aussichtsreicher Position seinen Mitspieler Davy Klaassen an, ein anderes Mal passte Klaassen nach einer feinen Kombination nicht in die Füße des durchgestarteten Yuya Osako, sondern ein paar Zentimeter daran vorbei. Wieder war die Chance auf die Führung dahin. Marco Friedl versuchte es kurz vor der Pause nochmal mit einem Flachschuss – aber auch das brachte gegen eine aufmerksame Union-Defensive nichts ein, der Ball rollte am rechten Pfosten vorbei.

Union hatte seine beste Szene, als Sebastian Andersson es verpasste, den Ball auf den mitgelaufenen Christian Gentner querzulegen. Womöglich wäre der Mittelfeldspieler völlig frei zum Schuss gekommen – so aber blieb der Abschluss aus.

Tore vermeldete die Stadionregie nur auf den anderen Plätzen, was den Bremer Trainer Florian Kohfeldt sichtlich nervte. Am Rand winkte und schrie er, schüttelte den Kopf, dann schrie und winkte er wieder. Vergebens. Einzig Schiedsrichter Daniel Schlager rief dies in der 45. Minute auf den Plan, der dem allzu eifrigen Coach ein paar Takte sagte, was Kohfeldt nicht sonderlich gefiel. Missmutig trabte er kurz darauf in die Kabine.

Union hat jetzt neun Punkte Vorsprung auf Bremen - und auch wieder drei auf Hertha

Für Freude auf den Rängen sorgte lediglich die Durchsage von Stadionsprecher Arnd Zeigler, als dieser den Pausenrückstand von Hertha BSC gegen Mainz 05 durchgab. Jedenfalls die Union-Anhänger nahmen dies johlend zur Kenntnis. Die Pause erwärmte aber auch die Werder-Herzen. Einige Fans übten mit ihren Nachbarn kräftige Kusskombinationen. Grün-weiße Liebe eben, wie auf den Anzeigetafeln zu lesen war.

Auf dem Rasen sollte es nach der Pause ebenfalls intensiver zur Sache gehen. Zunächst meldeten sich die Unioner; eine Flanke Gentners köpfte Andersson scharf aufs Bremer Tor, in dem Torwart Jiri Pavlenka glänzend reagierte und das 0:1 verhinderte – das dann eben zwei Minuten später fiel. Malli drehte sich im Mittelfeld, schaute nach links und sah den startenden Christopher Lenz. Dessen flache wie genaue Hereingabe verwertete Marius Bülter problemlos zur Führung. 52 Minuten waren gespielt und Kohfeldt bedient.

Bremen antwortete wütend. Selke scheiterte aus spitzem Winkel an Unions Torwart Rafal Gikiewicz, ebenso Bittencourt aus 18 Metern und zentraler Position. Der Druck auf die Berliner Abwehr, in der Florian Hübner anstelle des gesperrten Marvin Friedrich verteidigte, nahm zu. Doch die Antwort stimmte. Einen von mehreren schnell vorgetragenen Kontern schloss Bülter im Nachschuss zum 2:0 ab. Robert Andrichs Versuch aus wenigen Metern hatte Pavlenka noch pariert.

Den Werderanern schwand die Zeit und trotz der Einwechslung der Stürmerlegende Claudio Pizarro fehlten ihnen gegen abgezockte Berliner die Ideen. Die Unioner liegen nun schon neun Punkte vor dem SV Werder, dessen Anhang an diesem Tag die wesentlich griffigeren Aktionen lieferte.