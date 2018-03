Es liegt etwas in der Luft an diesem für Hamburg womöglich vorentscheidenden Bundesliga-Samstag. Im „Unabsteigbar“, einer Fankneipe am nahegelegenen S-Bahnhof Stellingen, gibt es das obligatorische Vor-dem-Anpfiff-Bier zum Sonderpreis. Auf dass die spielerische Darbietung des HSV zumindest einigermaßen erträglich erscheinen möge! Wenig später, bei der Ankunft des Mannschaftsbusses, bilden ein paar hundert Fans des Vereins ein Spalier und sprechen den Spielern Mut zu. Im Stadion schließlich singt sich der Anhang schon lange vor dem Startschuss warm. Jedem Beteiligten, ob aktiv auf dem Feld oder passiv auf der Tribüne, ist klar: Wenn das Spiel gegen Hertha BSC, wenn also die nächste letzte Chance für das Bundesliga-Gründungsmitglied auch noch in die Hose geht, war’s das mit dem Klassenerhalt. Dann können, nein, dann müssen sie ihre geliebte Stadionuhr abschalten. Stunde Null sozusagen.

Ein paar Stunden später ist klar: Hertha BSC hat mit ein bisschen Glück und einer enormen Leistungssteigerung in Halbzeit zwei das vermieden, was eine gewisse Tradition hat und viele der mitgereisten Anhänger bereits befürchtet haben: Die Berliner leisteten im hohen Norden keine Aufbauhilfe für einen am Boden liegenden Verein, der in nunmehr 14 aufeinanderfolgenden Spielen ohne Sieg geblieben ist. Nach dem 2:1 (0:1)-Erfolg beim HSV müssen die Norddeutschen wohl endgültig für die Zweite Liga planen. Für Hertha dagegen ist das Thema Abstiegskampf trotz einer phasenweise erschreckend schwachen Leistung vom Tisch.

Zwei Tage nach seinem 42. Geburtstag modifizierte Trainer Pal Dardai Herthas Startelf auf zwei Positionen: Für Peter Pekarik und Salomon Kalou rückten Maximilian Mittelstädt und Vladimir Darida in die Anfangsformation. Dardais Pendant Christian Titz, der frisch installierte ehemalige U-21-Coach des HSV, nahm nach einer Woche mit sechs Trainingseinheiten und jeweils 33 (!) potenziellen Kandidaten fünf Wechsel vor. Viel schlimmer als vor sieben Tagen in München (0:6) hätte es für die seit 13 Begegnungen sieglosen Hamburger ohnehin nicht laufen können.

Kalou trifft mit seinem ersten Ballkontakt

Vor dem Duell mit den Berlinern hatte Titz mutig Ballbesitzfußball als zielführendes Mittel im Abstiegskampf angekündigt. Allerdings zeigte sich schnell, dass diese Idee einer Mannschaft nicht innerhalb kürzester Zeit zu implantieren ist. Wie groß die Sehnsucht nach anständigem Fußball in Hamburg ist, war allein an der Tatsache zu erkennen, dass jeder Ansatz einer Kombination mit lautstarkem Applaus bedacht wurde.

Die Hamburger bemühten sich also, sie waren fleißig und engagiert – und trotzdem sehr unstrukturiert, gerade in der Anfangsphase. Hertha besaß nach einer guten Viertelstunde die erste echte Chance des Nachmittags; Vladimir Darida scheiterte an HSV-Keeper Julian Pollersbeck, der seine Farben mit einer großartigen Parade vor einem frühen Rückstand bewahrte. Für die Hamburger war die Szene ein Art finaler Wachmacher; in der Folge übernahmen sie die Initiative und erarbeiteten sich eine Reihe guter Gelegenheiten. Die erste hundertprozentige nutzte Douglas Santos: Nachdem er von Filip Kostic in Szene gesetzt worden war, tunnelte der Brasilianer Rune Jarstein im Berliner Tor und traf zum 1:0. Es folgte die beste Phase der Gastgeber: Kostic hätte nach 40 Minuten auf 2:0 erhöhen müssen, scheiterte aber an seiner eigenen Motorik - ein Fehler, der sich später rächen sollte.

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Berliner, das Spielgeschehen in die gegnerische Hälfte zu verlagern - zunächst mit mäßigem Erfolg. Trotzdem fiel wie aus dem Nichts der Ausgleich: Auf Vorarbeit von Marvin Plattenhardt brach Valentino Lazaro den Bann von vormals 450 Minuten ohne Berliner Treffer und schob aus Nahdistanz zum schmeichelhaften 1:1-Ausgleich ein. Keine sieben Minuten später hatten die Gäste das Spiel dann gedreht: Arne Maier bediente den gerade eingewechselten Salomon Kalou im Strafraumzentrum und der Ivorer nutzte die Vorlage mit seinem allerersten Ballkontakt zur 2:1-Führung. Die Reaktion aus dem Fanblock ließ nicht lange auf sich warten. „Zweite Liga – Hamburg ist dabei“, sang der blau-weiße Chor im Oberrang der Hamburger Arena. Obwohl das ein wütendes Pfeifkonzert auslöste, fiel es außerordentlich schwer, inhaltlich zu widersprechen.