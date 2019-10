Der Oktober hatte sich noch einmal von seiner besten Seite gezeigt. Das halbe Olympiastadion war in Sonne gehüllt, knapp 45.000 Zuschauer hatten den Weg ins riesige Rund in Westend gefunden, und auch auf dem Rasen führten Hertha BSC und die TSG Hoffenheim ein recht passables wie höchst unterhaltsames Spielchen auf. Wenn dieser oktobergoldene Samstagnachmittag einen kleinen Schönheitsfehler in sich trug, dann den, dass der Gastgeber ein zur Halbzeit fast schon verlorenes Spiel zwischenzeitlich ausgleichen konnte, doch am Ende etwas unglücklich mit 2:3 (0:2) verlor.

Auf Grund einer starken zweiten Halbzeit war mehr drin gewesen für die Berliner, die nun nach drei Siegen und einem Unentschieden erstmals wieder verloren haben. Für die TSG war es dagegen der dritte Sieg in Serie, womit sie an Hertha in der Tabelle vorbeizog.

Herthas Trainer Ante Covic nahm für das richtungsweisende Spiel zwei Veränderungen im Vergleich zur Vorwoche (1:1 in Bremen) vor. Für Javairo Dilrosun stand Dodi Lukebakio in der Startelf. Und da Maximilian Mittelstädt wegen einer Verletzung am Ellenborgen ausfiel, kam Marvin Plattenhardt auf der linken Verteidigerposition zum Zuge.

Dodi Lukebakio war in Bremen eingewechselt worden und hatte dann das wichtige Tor zum Punktgewinn erzielt. Und auch am Samstag hatte der 22-Jährige gleich die erste Chance des Spiels, wurde aber an der Strafraumgrenze unsanft gestoppt. Die Berliner erwischten einen flotten Start. Es waren keine fünf Minuten gespielt, da verpasste Marius Wolf eine scharfe Hereingabe von Karim Rekik nur um Haaresbreite, kurz darauf knallte der Ball an den Pfosten der Hoffenheimer, dieses Mal hatte Wolf von rechts geflankt. Ein Hoffenheimer Abwehrspieler und Vedad Ibisevic rangelten um den Ball. Nach einer Viertelstunde verpasste schließlich Vladimir Darida eine Hereingabe von Lukebakio um Zentimeter.

Von den Hoffenheimern, die zuletzt die Bayern und Schalke geschlagen hatten, war in den ersten 20 Minuten nicht viel zu sehen gewesen. Nach einer halben Stunde gaben die stärker werdenden Gäste erste Warnschüsse ab. Andrej Kramaric und Jürgen Locadia prüften Herthas Torhüter Rune Jarstein, beide Male konnte der Norweger die Schüsse parieren.

Die Ostkurve wollte mehr

Der Gast, der vornehmlich auf Ballverluste der Berliner lauerte, nutzte nach einer guten halben Stunde einen solchen zu einem schnellen Gegenstoß, den Locadia zur Führung nutzte. Herthas Innenverteidiger Dedryck Boyata machte dabei keine glückliche Figur. Der Schuss ging ihm durch die Beine. Nun dreht sich das Spiel, die Hoffenheimer wirkten nun in ihrer Spielanlage stringenter.

Die Berliner mussten sich den Vorwurf gefallen lassen, aus ihrer anfänglichen Feldüberlegenheit und ihrem Chancenplus kein Kapital geschlagen zu haben. Nur fünf Minuten nach der Führung erhöhte Kramaric nach einer Ecke mit dem Kopf auf 2:0 für die Gäste.

Kurz vor der Pause hatten dann die Berliner noch einmal die Chance zum Anschlusstreffer. Ein schöner, straffer Schuss von Marko Grujic aus 18 Metern Entfernung knallte gegen den Pfosten. So aber ging Hertha mit einem 0:2 in die Pause.

Zur zweiten Hälfte kam Hertha mit Ondrej Duda für Grujic und neuem Schwung auf den Rasen zurück. Nach einem Einwurf in der gegnerischen Hälfte auf Höhe der Eckfahne und einer Kopfballverlängerung von Wolf beförderte Lukebakio den artistisch im Fallen ins Tor zum 1:2. Für den 22-Jährigen war es der dritte Saisontreffer.

Mit frischem Mut drängten die Berliner nun auf den Ausgleich. Nach einer Stunde brachte Herthas Trainer in Salomon Kalou einen weiteren Angreifer ins Spiel. Und nur wenig später war es der Ivorer, der den viel umjubelten Ausgleich erzielte. Zwanzig Minuten vor dem Ende war das Spiel plötzlich wieder offen.

Angetrieben von der der Ostkurve wollte Hertha nun mehr. Erneut war es Kalou, der das 3:2 auf den Kopf hatte. Doch das machte dann auf der Gegenseite Benjamin Hübner nach einer Ecke, die Hertha nicht gut verteidigte. Zu allem Überfluss sah Darida in der hektischen Schlussphase noch Gelb-Rot. Doch noch gab Hertha sich nicht geschlagen, erst scheiterte Lukebakio nach einem Solo an Torhüter Oliver Baumann, in der Nachspielzeit traf er einen Aufsetzer in guter Lage nicht sauer. Schließlich beendete die kreischende Pfeife des Schiedsrichters Herthas unvollständige Ausholjagd.