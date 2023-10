2:4-Niederlage bei Borussia Dortmund Das Schicksal scheint sich gegen Union verschworen zu haben

Patrick Ittrich hob die Hände, er zuckte mit den Schultern. Offensichtlich war ihm das selbst ein bisschen peinlich. Mitte der ersten Halbzeit nahm Ittrich (zusammen mit Videoassistent Bastian Dankert) eine Rolle ein, die ein Schiedsrichter eigentlich nicht einnehmen sollte: die Rolle des Hauptdarstellers.

Das Publikum moserte, der DFB wurde beschimpft, und die Fans des 1. FC Union Berlin riefen: „Fußball! Fußball!“ Aber der Ball rollte nicht, weil wieder einmal eine ergebnisrelevante Situation einer eingehenden Prüfung unterzogen wurde. Ein Tor des 1. FC Union wurde zurückgenommen. Ein Treffer für Borussia Dortmund auch nach der Überprüfung nicht gegeben und Union ein Elfmeter zugesprochen, den Ittrich zunächst nicht gepfiffen hatte. Das alles in nur 13 Minuten.

Unter dem Strich profitierten die Berliner in der ersten Hälfte von den Interventionen aus Köln. Zur Pause führten sie 2:1. Am Ende aber wurde es wieder nichts mit dem erhofften Erfolgserlebnis. 2:4 hieß es am Ende aus Sicht der Köpenicker, die damit ihre siebte Pflichtspielniederlage nacheinander kassierten.

Trainer Urs Fischer hatte seine Startelf im Vergleich zur Niederlage gegen Braga in der Champions League auf zwei Positionen verändert: Christopher Trimmel ersetzte Josip Juranovic als rechter Außenverteidiger, und im zentralen Mittelfeld spielte Aissa Laidouni für Lucas Tousart. Für radikalere Maßnahmen sieht Fischer offenbar noch keinen Anlass.

Nur nicht den Kopf verlieren, auch wenn scheinbar alles gegen einen zu laufen scheint. Auch in Dortmund fing es denkbar schlecht an. Nachdem Robin Gosens für Union die erste Gelegenheit des Spiels vergeben hatte, ging der BVB mit der ersten Offensivaktion in Führung. Nach einer Ecke scheiterte Niclas Füllkrug per Kopf zunächst noch an Torhüter Frederik Rönnow, im Nachfassen aber stocherte er den Ball zum 1:0 über die Linie.

Aber Union ließ sich davon nicht beirren, sondern brachte eigene Stärken ein. Dazu gehören erwiesenermaßen auch Standards. Nach der ersten Ecke von Christopher Trimmel lenkte Gosens den Ball per Kopf zum 1:1 ins lange Eck. Gerade zwei Minuten waren da seit der Dortmunder Führung vergangen.

Dortmund - Union 4:2 (1:2) Dortmund: Kobel - Marius Wolf, Hummels (73. Süle), N. Schlotterbeck, Ryerson - F. Nmecha, Can - Malen (64. Reyna), Reus (83. Özcan), Bynoe-Gittens (46. Brandt) - Füllkrug (83. Haller). 1. FC Union: Rönnow - Trimmel (68. Roussillon), Doekhi, Bonucci, Leite, Gosens - Laidouni (54. B. Aaronson), Kral (20. Tousart), Haberer - K. Behrens (68. Volland), S. Becker (68. Fofana). Schiedsrichter: Ittrich. Zuschauer: 81.365 (ausverkauft). Tore: 1:0 Füllkrug (7.), 1:1 Gosens (9.), 1:2 Bonucci (31./Foulelfmeter), 2:2 N. Schlotterbeck (49.), 3:2 Brandt (54.), 4:2 Ryerson (71.).

Trimmel war es auch, der das vermeintliche 2:1 für sein Team einleitete. Nach seiner Freistoßflanke von der rechten Seite kam Alex Kral im Dortmunder Strafraum überraschend frei zum Kopfball. Die 4500 Berliner Fans bejubelten die Führung ihrer Mannschaft, doch der Videoassistent aus Köln machte sich bemerkbar. Vier Minuten dauerte die Überprüfung – dann nahm Ittrich das Tor zurück.

Von einer Sinnkrise bei den Berlinern war am Anfang des Spiels nichts zu sehen

Nach einer halben Stunde musste sich der Schiedsrichter erneut revidieren. Nach einem Zweikampf zwischen Mats Hummels und Sheraldo Becker ließ er zunächst weiterspielen. Nachdem er sich die Szene noch einmal angeschaut hatte, entschied er auf Elfmeter für die Gäste. Leonardo Bonucci trat an und verwandelte souverän zum 2:1.

Von einer Sinnkrise bei den Berlinern war in dieser Phase nichts zu sehen. Union war ganz offensichtlich Union – und keine billige Kopie. Hartnäckig, aggressiv, eklig, so trat die Mannschaft vor 81.365 Zuschauern auf. Dortmund hatte den Ball, wusste aber aber wenig mit ihm anzufangen.

Trainer Edin Terzic brachte zur zweiten Hälfte Julian Brandt, um das spielerische Element zu stärken. Und tatsächlich wirkte seine Mannschaft nun forscher und zielstrebiger. Schon früh kamen die Dortmunder durch einen Distanzschuss von Nico Schlotterbeck in den Winkel zum Ausgleich – und nur vier Minuten später hatten sie das Spiel gedreht.

Es passt zur aktuellen Situation der Köpenicker, dass sie in dieser Situation mit ihren eigenen Waffen geschlagen wurden: mit einem Konter. Julian Brandt, der den Angriff nach einer Ecke der Gäste mit einem Befreiungsschlag selbst eingeleitet hatte, vollendete zum 3:2.

Im Moment scheint es, als hätte sich das Schicksal gegen Union verschworen. Beim abschließenden 4:2 der Dortmunder war es Robin Gosens, der den Ball nach dem Schuss von Julian Ryerson so abfälschte, dass Frederik Rönnow keine Abwehrchance hatte. „Always look on the bright side of life“, sangen die Fans aus Berlin. Positiv bleiben! Trotz allem.